Congo-Brazzaville: Biodiversité - Le pays bientôt doté d'une stratégie et d'un plan d'actions national

La Stratégie et le plan d'actions national de la biodiversité (SPANB) 2025-2030 ont été validés à l'issue de l'atelier de consultation des acteurs locaux et départementaux, organisé du 12 au 17 août à Brazzaville, par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

L'atelier a regroupé près d'une centaine de participants venue, entre autres, des institutions publiques et privées, des collectivités locales, la communauté scientifique, les partenaires techniques et financiers, les ONG, la société civile, les communautés locales et les populations autochtones (CLPA). L'objectif principal étant de recueillir les observations et amendements en vue de leur prise en compte dans le document consolidé de la SPANB alignée au nouveau Cadre mondial de la biodiversité. Ce document amendé et validé constitue, à en croire les participants, la version finale de la SPANB 2025-2030, qui sera soumis au conseil des ministres.

Selon le Pnud, la vision de la SPANB est celle de relever les défis relatifs à la gestion durable de la biodiversité, tout en fixant les objectifs clairs en matière de sauvegarde du patrimoine exceptionnel de la République du Congo, en identifiant des indicateurs spécifiques des résultats mesurables et un calendrier d'actions sur toute la décennie 2026-2036.

La représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry, a, dans son discours lu par Hollande Nziendolo, salué le travail des experts pour l'aboutissement de cette stratégie d'envergure et innovante et traduit la profonde gratitude à la ministre chargée des questions d'environnement, Arlette Soudan-Nonault.

« Votre engagement, la richesse de vos contributions et la qualité de vos échanges ont permis d'enrichir ce document stratégique, qui constitue désormais une feuille de route nationale claire pour la préservation et l'utilisation durable de notre biodiversité. Cet atelier a marqué une étape décisive dans le processus d'appropriation nationale du SPANB. Il a permis non seulement de valider son contenu, mais aussi de renforcer la cohésion et la vision partagée entre toutes les parties prenantes », a rappelé le conseiller au développement durable et à la croissance verte, chargé des programmes au Pnud.

Appel à la responsabilité collective

Selon lui, la biodiversité n'est pas seulement un patrimoine naturel, mais aussi le socle de la sécurité alimentaire, de la santé, de la culture et du développement durable. La mise en oeuvre efficace du SPANB sera, a-t-il rappelé, déterminante pour atteindre les engagements nationaux et internationaux, notamment dans le cadre du "Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal et de l'Agenda 2030 pour le développement durable".

« Le Pnud lance donc l'appel à la responsabilité collective et à la mobilisation de tous afin que ce plan d'action ne reste pas un simple document, mais qu'il devienne un véritable instrument de transformation, générateur d'impacts positifs pour nos populations et pour les générations futures. Ensemble, faisons vivre cette stratégie et protégeons notre biodiversité pour aujourd'hui et pour demain, pour les générations présentes et futures », a exhorté le délégué de la représentante du Pnud.

Coordinatrice du processus ayant permis au Congo de se doter d'une SPANB de nouvelle génération, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a salué l'engagement des collectivités locales, des ONG, des chercheurs et des CLPA. Arlette Soudan Nonault a rappelé que l'ambition de ce document est de mettre en oeuvre des actions concrètes pour préserver la biodiversité, restaurer les écosystèmes dégradés, renforcer les capacités locales et promouvoir des modèles économiques respectueux de la nature.

« Une dynamique positive s'est manifestée ces derniers jours autour de la biodiversité, concrétisée par des échanges constructifs et une convergence de vues sur les actions à entreprendre. Le plan stratégique, élaboré à la suite d'une large concertation nationale, servira de référence pour les actions à venir. Fruit d'une collaboration entre le Fonds pour l'environnement mondial et les acteurs locaux, ce document offre un cadre stratégique pour la conservation des écosystèmes, la mise en valeur des connaissances traditionnelles et le développement d'une économie durable et équitable », a souligné la secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo.