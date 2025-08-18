Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Des fonds alloués aux artisans et commerçants domaniaux de Dolisie

La deuxième vague d'artisans et commerçants domaniaux de Dolisie, dans le département du Niari, a reçu du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) des allocations financières pour la réalisation de leurs projets.

159 artisans et commerçants domaniaux ont bénéficié des fonds de soutien allant de trois cent mille à 2 millions de francs CFA, au nombre desquels des commerçants des marchés domaniaux, des maraîchers, des restaurateurs, des artisans des photographes et des informaticiens. Selon le programme, une troisième vague de 300 dossiers validés est en attente de payement sur 856 demandes.

Le directeur général du Figa, Branham Kintombo, quant à lui, a expliqué qu'il s'agit d'un crédit destiné à financier des activités génératrices de revenus permettant de renforcer l'autonomie financière des bénéficiaires, mais surtout de rembourser le crédit contracté.

En présence du ministre d'État, Pierre Mabiala, la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, s'est adressée aux bénéficiaires en ces termes : « Vous êtes des entrepreneurs, des bâtisseurs de l'économie congolaise. Que vous soyez pécheurs, maraîchers, cultivateurs, vous êtes la preuve vivante que l'entrepreneuriat est une force de transformation sociale et économique ». Le président du Conseil municipal, maire de la ville de Dolisie, Marcel Koussikana, voit en cette initiative un motif d'espoir d'intégration sociale et économique.