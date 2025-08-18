Congo-Brazzaville: Handball - Linda Embendze Noumazalayi prend la tête de la fédération

L'ancienne internationale de l'équipe nationale senior dames, Linda Noumazalayi, a été élue le 16 août à Brazzaville au poste de présidente de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), au terme d'une assemblée génétale élective suivie de près par la Fédération internationale de handball (IHF).

Après plusieurs mois de turbulences qu'a traversés le handball congolais, la place est désormais au travail, à l'unité et au développement de ce noble sport. La Commission électorale indépendante (CEI) mise en place par l'IHF a fini la crise et facilité la relance du handball congolais.

En présence du directeur général des Sports, Jean Robert Bindelé, représentant le ministre de tutelle, de la représentante du Comité national olympique et sportif congolais, Jeanne Claudette Bouesse ; le président de la CEI, Me Mouadh Ben Zaied, qui était en visioconférence, a conduit les travaux de l'assemblée générale élective, selon les textes en vigueur.

Après son élection par treize électeurs sur les dix-huit retenus par le corps électoral, Linda Noumazalayi a invité tous les acteurs du handball à unir leurs énergies dans le but de relever ensemble les défis de la gestion et du développement de ce sport. « Chers handballeurs et chers sportifs, vous venez de poser un acte majeur en m'élisant à la tête de notre fédération. Cela nous honore et honore la terre fertile du handball africain qui est le Congo. Si hier nous étions divisés, nous devons maintenant nous mettre au travail dans l'unité. Je m'engage dans la continuité de mon prédécesseur. Merci à tous ceux qui ont rendu possible la tenue de cette assemblée », a lancé l'ancienne gardienne de but et désormais présidente de la fédération.

Le directeur général des Sports a apprécié l'engagement et le professionnalisme des membres de la CEI dont la rigueur a conduit le processus jusqu'à son aboutissement. Pour lui, cette journée marque un tournant pour le handball congolais. « Au nom du ministre des Sports, j'adresse toutes mes félicitations à tous ceux qui se sont impliqués au niveau international et national, en amont et en aval à l'éclosion de cette assemblée générale, tant attendue par le mouvement sportif congolais. Aux heureux élus de se mettre au travail afin de redonner espoir à l'athlète placé au centre de votre action », a-t-il indiqué.

Mouadh Ben Zaied a, pour sa part, remercié les institutions qui ont accompagné et soutenu le travail de la commission, notamment l'IHF, le ministère des Sports, le Comité olympique ainsi que tous ceux qui ont participé à la réussite de cette assemblée. Il a, par ailleurs, invité les acteurs du handball congolais à travailler dans la cohésion afin de permettre aux acteurs de ce sport de poursuivre sa marche afin de conserver sa place au niveau international.

Mme Bouess a, au nom du Comité olympique et sportif congolais, apprécié l'atmosphère de paix et de quiétude dans laquelle s'est déroulée l'assemblée. Avec cette implication de l'Etat et de la fédération internationale dans la résolution de cette crise, les athlètes peuvent esperer que le ballon peut désormais rouler afin de leur permettre de vivre de leur travail. Les dirigeants devraient ainsi mettre de côté leur ego et s'asseoir autour d'une table pour mettre définitivement fin à la crise qui a secoué cette discipline pendant presque toute une saison sportive.

Notons que le président sortant, Ayessa Ndinga Yengué, est arrivé dans la salle, après l'élection, afin de congratuler et souhaiter bon vent à celle qui le succède. Sa présence marque, selon lui, la cohésion qui doit régner parmi les acteurs du handball. D'ailleurs, certains vieux loups ayant travaillé avec lui font partie de la nouvelle équipe dirigeante. Linda est la deuxième femme à diriger la Fécohand après Émilienne Charlotte Lekoundzou.