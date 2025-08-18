L'Union Internationale des Télécommunications (Uit) et l'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire (Artci) ont organisé, du 18 au 20 août 2025, une réunion nationale marquant le lancement de l'initiative Africa Broadband Maps (Africa-BB-Maps).

Cette rencontre a été l'occasion pour les participants de partager des données, d'échanger des approches et de consolider des synergies, afin que la cartographie nationale du haut débit devienne un outil opérationnel au service de la transformation numérique de la Côte d'Ivoire.

Cet événement, qui s'est ouvert le lundi 18 août 2025 à Abidjan, s'inscrit dans une dynamique continentale visant à accélérer la transformation numérique de l'Afrique. Il représente une étape stratégique pour positionner la Côte d'Ivoire comme un hub numérique régional et pour contribuer aux objectifs de développement durable du continent.

La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de plus de 30 303 km de fibre optique déployée sur son territoire, et 73,34 % des localités, représentant 93,71 % de la population, bénéficient déjà d'une couverture 4G. Ces chiffres témoignent des progrès significatifs réalisés dans le développement des infrastructures numériques. En complément des initiatives en cours, Africa Broadband Maps permettra de dresser une cartographie fiable des réseaux de télécommunications, y compris des réseaux enterrés, qui constituent encore une problématique majeure de notre écosystème, et guidera les investissements en infrastructures.

À l'ouverture de cet atelier, Kanvoli Stanislas, représentant le ministre de la Transition Numérique et de la Digitalisation et conseiller technique chargé de la régulation, des affaires juridiques et de la réform., a souligné que ce projet s'inscrit dans la vision de la Côte d'Ivoire : devenir une nation pleinement connectée, innovante et compétitive à l'ère du numérique. « Cette démarche, à la fois technique et visionnaire, vise à mieux comprendre notre territoire numérique pour mieux le couvrir, mieux le connecter et, surtout, ne laisser aucun citoyen à l'écart des opportunités offertes par le haut débit », a-t-il précisé. Il a ajouté : « Grâce à la cartographie nationale du haut débit, nous passerons d'une approche fragmentée à une vision intégrée et dynamique de notre réseau, facilitant ainsi la planification, l'optimisation des investissements et la coordination entre les acteurs publics et privés. »

De son côté, Coulibaly Vally, conseiller technique du Directeur général de l'Artci, a réaffirmé l'engagement total de son institution à soutenir cette action, avec l'appui précieux de partenaires tels que l'Union Internationale des Télécommunications, l'Union européenne et l'Union Africaine des Télécommunications. Dans un monde de plus en plus interconnecté, le haut débit est indispensable pour tirer parti des avancées technologiques. « Il est la clé pour exploiter des technologies telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets (IoT) ou la blockchain », a-t-il ajouté.

Marc Buchmann, chef de coopération à la Délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a souligné l'importance du partenariat Afrique-Europe pour améliorer la connectivité numérique sur le continent. Cette action se déroule grâce à l'appui de l'Union européenne. Cette rencontre fait suite à la réunion de lancement du projet Africa-BB-Maps, qui a eu lieu à Abidjan les 26 et 27 mars 2025.