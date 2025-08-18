Cote d'Ivoire: Jacqueville - Les Lions Club Abidjan Akoben et Abidjan Akoma tendent la main aux sinistrés de l'incendie du 30 juillet

À Jacqueville, la solidarité a parlé plus fort que la douleur. Le 15 août dernier, les Lions Club Abidjan Akoben et Abidjan Akoma se sont mobilisés pour venir en aide aux familles des quartiers Commerce et Île Verte, durement frappées par l'incendie survenu le 30 juillet. La cérémonie de remise de dons, organisée dans la cour de la préfecture, a rassemblé autorités administratives, leaders communautaires et populations sinistrées.

Conscients de la détresse laissée par ce drame, les deux clubs philanthropiques ont offert un important lot de vivres et de non-vivres : sacs de riz, pâtes alimentaires, boîtes de sardines, nourriture pour bébés, matelas, seaux, serviettes hygiéniques et autres produits de première nécessité. Ces dons ont été accueillis avec soulagement par les bénéficiaires, certains ayant perdu non seulement leurs biens mais également des proches dans la tragédie.

« Nous venons par ce geste apporter notre aide, essuyer les larmes et donner l'espoir d'un nouveau départ », a déclaré Mme Enou Gabriel Ma, présidente du Lions Club Abidjan Akoben. Elle a rappelé que cette action s'inscrit dans la mission du Lions Club : soutenir les plus vulnérables et offrir une assistance concrète dans les moments difficiles.

Cette initiative a été rendue possible grâce à l'engagement de Mme Dagry Geneviève épouse Ackah, présidente fondatrice de l'ONG N'Klo Bakan, qui a sollicité l'appui des clubs philanthropiques pour redonner courage et dignité aux victimes.

Au nom des bénéficiaires, M. Aka Malan a exprimé une vive gratitude aux bienfaiteurs ainsi qu'aux autorités locales, dont le Secrétaire général de la préfecture et la Directrice du centre social, qui ont accompagné l'action et manifesté une compassion constante depuis le drame.

Dans un contexte où les catastrophes frappent souvent sans prévenir, ce geste de solidarité a résonné comme un message d'espoir et de fraternité pour toute la communauté de Jacqueville.