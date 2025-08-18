Cote d'Ivoire: Ligue 1 ivoirienne (1ère journée) - Les Stadistes accrochés, San-Pédro démarre fort, l'ASEC s'impose à Korhogo, l'Afad en puissance...

15 buts inscrits pour cette première journée !

La nouvelle saison de Ligue 1 ivoirienne a débuté le samedi 16 août 2025 avec des fortunes diverses pour les ténors. Le Stade d'Abidjan, champion en titre, a concédé le nul à Korhogo, le FC San-Pédro a parfaitement lancé sa campagne, tandis que l'ASEC Mimosas a montré son expérience face au promu du Tchologo.

Le rideau est tombé sur cette première journée, riche en spectacle. À Korhogo, le Stade d'Abidjan a été tenu en échec (1-1) par le CO Korhogo, au stade Amadou Gon Coulibaly. Les « Yéyés » avaient pourtant ouvert le score par Koanda Latif à l'heure de jeu, avant de se faire rejoindre à la 78e minute. Un nul frustrant pour les hommes de la capitale, qui espéraient débuter la défense de leur titre par une victoire.

À San-Pédro, les Pétruciens n'ont pas tremblé. Le FC San-Pédro a dominé le Sol FC (2-0) grâce à un but de Laciné Dosso (20') et un contre-son-camp de Rodolphe (24'). Un succès net qui leur permet de prendre provisoirement la tête du classement.

À Bingerville, le duel entre le FC Mouna et le FC Osa s'est soldé par un nul (1-1). Konélé Ali avait ouvert le score pour les Abobolais (52'), mais Lamine Touré a égalisé en fin de match (77'). Dans le même temps, la SOA et le Racing Club d'Abidjan se sont quittés sur un score vierge (0-0).

Le promu US Tchologo, de son côté, a découvert la dure loi de l'élite. Malgré une belle résistance devant son public, le club du Nord s'est incliné face à l'ASEC Mimosas (1-3). Cissé (12') et Fofana (20') avaient rapidement donné l'avantage aux « Jaune et Noir ». Yéo (45+2') a entretenu l'espoir des siens, avant que Gnahoré (90'), servi par Koffi Brou David, ne scelle définitivement la victoire des hommes de Julien Chevalier.

Les autres résultats :

Afad 3-0 Zoman

Isca 1-0 Stella Club

Bouaké FC 0-1 ES Agboville