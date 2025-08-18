Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Le gouvernement salue le bon déroulement de l'opération spéciale

Le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, qui a effectué le 13 août une visite d'inspection de certaines grandes artères de Brazzaville, pour s'assurer du bon déroulement de l'opération spéciale d'assainissement et de déguerpissement, en est ressorti satisfait.

Accompagné de ses équipes, le ministre Juste Désiré Mondelé a parcouru le centre-ville de Brazzaville et certaines artères des quartiers populaires. Il s'agit, entre autres, des boulevards Denis-Sassou-N'Guesso et Alfred-Raoul, des avenues de l'OUA, Fulbert-Youlou, Edith-Lucie-Bongo-Ondimba, Intendance, Trois martyrs, de La paix, des ronds-points « Place de la République, ex-CCF », Moungali, Koulounda, de la Patte d'oie, Cités des 17, du pont du Djoué, de la Corniche sud. Le ministre était aussi à Mazala, Loutassi, la Tsiémé, Jacques-Opangault.

Satisfait de l'état de la propreté, le ministre chargé de l'Assainissement pense que l'élan mérite d'être maintenu, à défaut d'être accéléré. « Le constat est globalement positif, mais l'élément clé important à souligner reste le déguerpissement. On voit bien qu'on peut circuler librement, c'est déjà une bonne chose. C'est ici l'occasion aussi de dire que cela va changer, il faut que nous maintenions cet état des lieux », s'est réjoui Juste Désiré Mondelé.

Saluant l'implication de la population dans le cadre du changement des mentalités aux questions liées à l'assainissement, le ministre a rappelé que la propriété n'est pas seulement l'affaire de la municipalité de Brazzaville ou des arrondissements. « Elle ne devrait pas seulement être l'affaire de l'opérateur Albayrak, mais de tous les citoyens. Lorsque nous nous mobilisons tous, nous pouvons trouver gain de cause », a-t-il rappelé.

A l'heure où l'épidémie de choléra sévit dans quelques départements du pays, l'assainissement fait partie, a indiqué le ministre, de l'arsenal préventif dans la mesure où la propriété est le premier remède. D'où la nécessité de garder l'environnement sain et propre. En parallèle de l'assainissement, le gouvernement déploie actuellement des efforts en termes d'éclairage public à Brazzaville. « Des efforts sont déployés pour l'éclairage public. De la même manière que la propreté chasse la maladie, l'éclairage chasse aussi la délinquance. Malheureusement, on voit parfois des citoyens couper les fils et les câbles, enlève le cuivre et mêmes les ampoules », a déploré Juste Désiré Mondelé.

De façon générale, Juste Désiré Mondélé est satisfait, mais ce n'est pas parfait, alerte le ministre. Il s'est, par ailleurs, réjoui de la fluidité de la circulation sur les trottoirs, à l'orée de la fête du 15 août. Un élan qui devrait continuer jusqu'au-delà des festivités du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo. " Rendre propre sa rue doit être le quotidien de notre population ; rendre propre son avenue, veiller à ce qu'on ne jette pas les poubelles dans les berges de Madoukou, là où on interdit de jeter les ordures, il ne faut pas le faire. Il s'agit d'un plaidoyer pour l'éclosion d'une nouvelle citoyenneté. Nous devons susciter de nouveaux citoyens" , a conclu le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier.