Soudan: Le général al-Burhan annonce intégrer dans l'armée toutes les forces suppléantes

L'annonce a été donnée sur la page Facebook officielle de l'armée. Le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de l'armée ainsi que du Conseil souverain soudanais, a décidé dimanche 17 août d'intégrer dans les rangs de l'armée régulière toutes les forces suppléantes qui combattent à ses côtés. Une guerre atroce l'oppose depuis avril 2023 aux paramilitaires des Forces de soutien rapide. Cette décision marque un tournant important dans cette guerre.

C'est une décision entrée en vigueur samedi 16 août, selon un communiqué publié le lendemain. Au Soudan, toutes les forces suppléantes de l'armée régulière prendront désormais leurs ordres auprès des généraux de l'armée. Selon le communiqué, c'est une volonté de maîtriser et d'unifier le contrôle de ces forces. Aucun détail n'est cependant donné sur les modalités de cette intégration.

En effet, les forces suppléantes de l'armée constituent un éventail très large. Composées des forces conjointes des mouvements armés du Darfour qui défendent actuellement la ville d'el-Fasher, de la force du bouclier d'al-Jazira qui participe au retour de cet État sous contrôle de l'armée, de la brigade islamiste al-Baraa et de multiples autres forces, dont certaines sont accusées d'avoir commis des exactions envers les civils. Des milliers de volontaires combattent également aux côtés de l'armée.

Par ailleurs, le général al-Burhan a mis à la retraite plusieurs anciens généraux et en a promu d'autres en même temps. Jeudi 14 août, alors que l'armée fêtait son 100e anniversaire, le général al-Burhan a indiqué que le combat de la dignité continuait. Pour lui, seul un règlement militaire permettra de rétablir la stabilité, et les paramilitaires ne sauraient avoir une quelconque place dans le futur pouvoir au Soudan.