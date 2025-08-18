Afrique: Africa50 rend hommage à Amadou Kane pour son engagement en faveur des infrastructures africaines

L’Assemblée Générale des Actionnaires d’Africa50 s’est tenue le 13 août 2025 à Maputo, au Mozambique. À cette occasion, l’ancien ministre sénégalais de l’Économie et des Finances, Amadou Kane, a été honoré pour son engagement exceptionnel en faveur du développement des infrastructures en Afrique.

Cette cérémonie regroupant des ministres, des leaders économiques et financiers du continent, a mis en exergue son apport remarquable et son impact durable pour le développement des infrastructures en Afrique.

Sous la direction du président Akinwumi Adesina de la Banque africaine de développement (BAD), qui est également le président d'Africa50, l'expertise et la vision stratégique de M. Kane au sein d'Africa50 ont été mises en avant et reconnues.

Dans les discours d'honneur prononcés lors de cet événement, le président Adesina a souligné en particulier que : «le leadership exemplaire de Amadou Kane et son engagement inébranlable ont permis de doter Africa50 de solides fondations et l'ont aidé à façonner son avenir", permettant ainsi à cette plateforme d'assumer un rôle crucial dans le financement des projets transformateurs, renforçant la connectivité et le développement économique à travers l'Afrique.

De Thiès à Africa50, le parcours d’un banquier visionnaire

Né en 1954 à Thiès, Amadou Kane est un banquier de carrière. Il a notamment fait ses débuts avec l’Union des Banques Arabes et Françaises (UBAF) à Paris en 1980, où il a exercé en tant qu’économiste, analyste risques, et responsable commercial pour la zone Afrique subsaharienne.

En 1990, il rejoint la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) au Togo, avec pour responsabilité, la charge du département des finances et de celui du financement du secteur privé.

De ce passage à la BOAD, il conviendrait notamment de mettre au crédit de Amadou Kane la structuration de la toute première émission obligataire commune à l’ensemble des pays de l’UMOA. Baptisée « BOAD 1993-2003 » et cotée à la Bourse d’Abidjan, cette opération a ouvert la voie à la création de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).

De retour au Sénégal en 1995, il prend la tête de la BICIS, filiale de BNP Paribas, qu’il dirige pendant dix ans. En 2006, il devient le premier Africain Responsable du Département en charge du pilotage et de la supervision du réseau de BNP Paribas en Afrique subsaharienne et dans l'Océan Indien.

En avril 2012, il devient ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, fonction qu’il a occupée jusqu’en septembre 2013.

Deux ans plus tard, il rejoint la BAD comme conseiller spécial de Donald Kaberuka pour le lancement du fonds Africa50, doté de 3 milliards de dollars. Il devient ensuite le premier administrateur indépendant de cette plateforme.

Lors de cette Assemblée Générale des Actionnaires de 2025, qui marque la fin de ses 10 ans de mandat, les membres des Conseils d’administration ont exprimé leur profonde reconnaissance envers M. Kane pour ses services, pour son avis éclairé et ses précieux conseils, ainsi que pour tout ce qu’il a apporté dans l’ensemble des Conseils d’administration et à Africa50.