Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Alexis Bongo annonce sa candidature

Journaliste à DRTV, Alexis Bongo a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2026, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le 16 août au centre culturel Zola à Moungali, dans le 4e arrondissement de Brazzaville.

Candidat déclaré en 2016, Alexis Bongo n'était pas allé jusqu'au bout de ses ambitions pour des raisons qu'il connaît lui-même. Aujourd'hui, après mûre réflexion, durant neuf longues et bouleversantes années, a-t-il dit, il revient avec son projet de société intitulé « Le Congo nouveau ». « A la recherche de son 7e président, le Congo se trouve aujourd'hui une fois de plus à la croisée des chemins de son destin. Occasion pour moi donc de présenter ce samedi 16 août 2025 ma modeste candidature à l'élection présidentielle de mars 2026 qui se profile à l'horizon à sept mois devant nous », a annoncé le candidat déclaré.

Candidat indépendant, Alexis Bongo qui se dit panafricaniste doit verser une caution de 25 millions FCFA pour prétendre briguer la magistrature suprême. « Personne n'a jamais dit qu'Alexis Bongo s'était arrêté dans sa première course en 2016 à cause des 25 millions FCFA. Non ! Nous avons le peuple avec nous, le peuple est le plus fort et plus riche que 25 millions FCFA. Si en 2016, nous nous étions arrêtés, c'était peut-être une introduction de cette boîte. Mais, maintenant là, soyez rassuré que nous irons jusqu'au bout », a insisté le présentateur de l'émission « Homéosthasie » sur DRTV.

Du haut de ses 56 ans, Alexis Bongo compte sur la jeunesse éveillée d'Afrique en général et celle du Congo en particulier. « Nous faisons partie de cette jeunesse éveillée du Congo et nous comptons sur cette jeunesse pour que, la main dans la main, nous émaillions les 15 départements de notre pays et que nous puissions, dans un effet de pédagogie, ouvrir les yeux des Congolais sur notre vision "Le Congo nouveau" », a-t-il laissé entendre.