Congo-Kinshasa: Lancement d'un Front Anti-Dialogue au pays

A Kinshasa, un front anti-dialogue national a vu le jour ce Week-end pour dire NON à tous ceux qui réclament un dialogue national pour sortir le pays de la crise

Selon Dieudonné Nkishi, président national du parti Congo Positif et initiateur de ce front, il s'agit là d'un mouvement, un front moral, populaire et transversal, qui se veut un acte de rupture fort et symbolique contre l'hypocrisie déguisée en dialogue.

Ce mouvement dénonce le dialogue comme un moyen de partage de pouvoir entre élites, le silence forcé du peuple qui n'a pas été consulté et l'instrumentalisation des crises pour créer des arrangements politiques non représentatifs.

Ainsi une pétition a été lancée pour inviter les Congolais à dire non au dialogue.

Pour Dieudonné Nkishi, tous les politiciens partisans du Dialogue national doivent plutôt se préparer pour les élections de 2028, et invite le gouvernement congolais et la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour l'élaboration d'un calendrier en vue des élections générales de 2028.

Une certaine opinion estime néanmoins que face à la crise sécuritaire que traverse le pays et au problème de bonne gouvernance qui caractérise les différents régimes qui se sont succédés depuis 2006, seul un dialogue national peut permettre de planter les jalons d'un Congo fort, prospère et véritablement souverain.