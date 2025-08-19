Algérie: La ligue arabe salue le travail des humanitaires dans la région arabe et dans le monde

LE CAIRE — Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a mis en avant lundi, le rôle des travailleurs humanitaires dans la région arabe et dans le monde, qui consacrent leur vie au service de l'humanité et à la protection des enfants et des personnes âgées, citant le cas de la bande de Ghaza, en proie à des agressions barbares sionistes depuis octobre 2023.

M Aboul Gheit a indiqué à la veille de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août de chaque année, qu'au vu de la catastrophe humanitaire considérée comme "la plus horrible de notre époque", la bande de Ghaza continue de souffrir de la faim, de la destruction et d'une grave pénurie de médicaments, d'eau et de nourriture, en raison du blocus sioniste étouffant.

L'enclave palestinienne souffre également de la politique de famine exercées par l'occupation sioniste contre plus de deux millions de Palestiniens, face à un silence de la communauté internationale qui doit "assumer ses responsabilités juridiques et morales et à agir d'urgence pour mettre fin aux guerres et aux conflits dans le monde ", a-t-il insisté.

Il a appelé à ce propos, à des mesures urgentes pour protéger les civils sans défense dans la bande de Ghaza, et fournir une aide et une assistance humanitaires, sans restrictions ni obstacles. Le secrétaire général de la Ligue arabe a relevé que les humanitaires continuent d'accomplir leur devoir humanitaire malgré les défis et les dangers auxquels ils sont confrontés.

Ils contribuent à alléger les souffrances et à sauver la vie de tous ceux qui ont besoin d'aide, "porteurs du noble message d'humanité qui découle des nobles valeurs auxquelles nous croyons dans notre patrie arabe", a-t-il souligné.

Il a également affirmé que la Ligue arabe exprimait sa pleine solidarité avec les peuples arabes touchés par les crises humanitaires, appelant à mettre fin aux guerres et aux conflits dans le monde. M Aboul Gheit a mis l'accent sur la nécessité de respecter le droit international humanitaire et de la quatrième convention de Genève pour la protection des civils, de protéger les travailleurs humanitaires, et de garantir un environnement sûr, leur permettant de mener à bien leur noble mission.