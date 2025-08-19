Afrique: CHAN 2024 - L'Algérie et le Niger se neutralisent (0-0), les Verts qualifiés en quarts de finale

NAIROBI — La sélection algérienne A' de football, composée de joueurs locaux, a validé son ticket pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2024 (reportée à 2025), en faisant match nul (0-0) face au Niger, pour le compte de la cinquième et dernière journée du groupe C, disputé lundi à Nairobi.

Dans l'autre rencontre du groupe C, jouée à Kampala, l'Ouganda a également composté son billet pour les quarts de finale, en arrachant le match nul dans le temps additionnel, grâce à un penalty transformé par Torach (90e+6e). Ssemugabi (31e) et Okello (88e, penalty) ont marqué les deux premiers buts ougandais. Les buts sud-africains ont été inscrits par Mphahlele (52e), Kutumela (58e) et Ndlonblo (83e).

A l'issue des matchs de cette cinquième et dernière journée, l'Ouganda termine en tête du groupe C avec sept points, devant l'Algérie (6 points, +3) qui se qualifie grâce à une meilleure différence de buts que l'Afrique du Sud (6 pts, +1). La Guinée (4 pts) et le Niger (2 pts) sont éliminés de la compétition.

En quarts de finale du CHAN-2024 (reportée à 2025), programmés le samedi 23 août, les Verts seront opposés au premier de la poule D (18h00), alors que l'Ouganda affrontera le deuxième de cette poule, dont les rencontres de la troisième et dernière journée sont prévues mardi. Le Soudan (4 pts) affrontera le Sénégal (4 pts) tandis que le Congo (2 pts) sera opposé au Nigéria (0 pt).