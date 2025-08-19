Afrique: CHAN 2024 - L'Algérie et le Niger se neutralisent (0-0), les Verts qualifiés en quarts de finale

18 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

NAIROBI — La sélection algérienne A' de football, composée de joueurs locaux, a validé son ticket pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2024 (reportée à 2025), en faisant match nul (0-0) face au Niger, pour le compte de la cinquième et dernière journée du groupe C, disputé lundi à Nairobi.

Dans l'autre rencontre du groupe C, jouée à Kampala, l'Ouganda a également composté son billet pour les quarts de finale, en arrachant le match nul dans le temps additionnel, grâce à un penalty transformé par Torach (90e+6e). Ssemugabi (31e) et Okello (88e, penalty) ont marqué les deux premiers buts ougandais. Les buts sud-africains ont été inscrits par Mphahlele (52e), Kutumela (58e) et Ndlonblo (83e).

A l'issue des matchs de cette cinquième et dernière journée, l'Ouganda termine en tête du groupe C avec sept points, devant l'Algérie (6 points, +3) qui se qualifie grâce à une meilleure différence de buts que l'Afrique du Sud (6 pts, +1). La Guinée (4 pts) et le Niger (2 pts) sont éliminés de la compétition.

En quarts de finale du CHAN-2024 (reportée à 2025), programmés le samedi 23 août, les Verts seront opposés au premier de la poule D (18h00), alors que l'Ouganda affrontera le deuxième de cette poule, dont les rencontres de la troisième et dernière journée sont prévues mardi. Le Soudan (4 pts) affrontera le Sénégal (4 pts) tandis que le Congo (2 pts) sera opposé au Nigéria (0 pt).

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.