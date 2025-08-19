Algérie: Merad en visite dans la wilaya de Tébessa pour s'enquérir des effets du séisme

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, accompagné du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, s'est rendu, lundi dans la wilaya de Tébessa, pour s'enquérir sur le terrain des effets du séisme survenu dans la région dimanche soir, a indiqué un communiqué du ministère.

"Suite au séisme enregistré hier dans la wilaya de Tébessa, d'une magnitude de 5,8 degrés sur l'échelle de Richter, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, accompagné du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, s'est rendu dans la commune de Negrine (w.Tébessa), afin de constater de visu les effets de ce séisme", précise le communiqué.

A cette occasion, la délégation ministérielle a rencontré, en présence des autorités locales de la wilaya, nombre d'élus des communes de Negrine et de Ferkane ainsi que des citoyens et des représentants de la société civile.

Cette rencontre a également permis de prendre connaissance des préoccupations des citoyens de la wilaya en matière de développement, ajoute la même source.

Dans ce cadre, M. Merad a affirmé que "la décision de promouvoir Bir El Ater en circonscription administrative placée sous l'autorité d'un wali délégué contribuera à cette dynamique de développement, notamment en rapprochant l'autorité de décision du citoyen et en assurant un traitement optimal de ses préoccupations", conclut le communiqué.