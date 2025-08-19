Algérie: Canicule - Le ministère de la Santé rappelle les mesures préventives à observer

18 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de la Santé a rappelé, lundi dans un communiqué, les mesures préventives indispensables que les citoyens doivent observer suite à la hausse sensible des températures que connait actuellement le pays.

"En raison de la hausse sensible des températures que connait le pays, le ministère de la Santé rappelle les mesures préventives indispensables à observer en temps de forte chaleur, notamment par les personnes les plus vulnérables, à savoir les enfants, les personnes âgées ainsi que des personnes atteintes de maladies chroniques", précise la même source.

Selon le ministère, les précautions à prendre consistent à "fermer les volets et les rideaux des façades des logements exposés au soleil, de maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et éviter de sortir aux heures les plus chaudes".

Dans le cas où il est impératif de sortir, il est recommandé "de sortir tôt ou tard le soir, de mettre des vêtements légers et amples et rester à l'ombre et à l'abri d'une exposition prolongée au soleil, de boire suffisamment d'eau en évitant les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine et d'éviter des activités extérieures (sport, jardinages, bricolage), ajoute le communiqué du ministère.

S'agissant des symptômes pouvant alerter en cas d'un coup de soleil, la même source cite notamment "les maux de tête, une envie de vomir, une soif intense, une peau anormalement chaude, rouge et sèche et confusion mentale", invitant ainsi les citoyens à agir en "transportant la personne présentant l'un de ces symptômes dans un endroit frais, la faire boire, l'asperger d'eau fraîche et l'aérer".

