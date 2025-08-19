Algérie: L'ambassade de Corée au pays rend hommage à l'équipe nationale algérienne victorieuse de l'IYRC 2025

L'ambassade de la République de Corée en Algérie a organisé, lundi à Alger, une cérémonie en l'honneur de l'Equipe nationale algérienne qui a réalisé une performance exceptionnelle lors de la Compétition internationale de robotique et d'intelligence artificielle pour la jeunesse (IYRC 2025), organisée récemment en République de Corée.

Les jeunes lauréats, leurs encadreurs de la start-up New Gate Robot, ainsi que des représentants d'Algeria Venture, étaient présents à cette cérémonie au cours de laquelle les exploits remarquables des prodiges algériens de le robotique ont été salués.

A l'occasion de cette cérémonie, l'ambassadeur de Corée en Algérie, M You Ki-jun, a rappelé "l'importance de cette compétition qui incarne la créativité, la vision et la détermination des jeunes dans un domaine en pleine expansion", tout en soulignant "le renforcement des liens de coopération entre les deux pays".

Il s'est également "félicité" des résultats obtenus par l'équipe algérienne, estimant qu'ils "reflètent non seulement une excellence technique, mais aussi un esprit d'innovation partagé par les deux pays".

Pour rappel, lors de l'IYRC 2025, tenue les 5 et 6 août derniers, l'équipe algérienne s'est illustrée en remportant une médaille d'or pour "MEDICart", un projet novateur de robot médical doté de vision par ordinateur, une médaille d'argent pour "ECOSORT", un robot écologique intelligent de trides déchets et une médaille de bronze pour "Smart Zoo", un système intelligent de prise en charge des animaux basé sur l'Internet des Objets.