Algérie: L'ambassade de Corée au pays rend hommage à l'équipe nationale algérienne victorieuse de l'IYRC 2025

18 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

L'ambassade de la République de Corée en Algérie a organisé, lundi à Alger, une cérémonie en l'honneur de l'Equipe nationale algérienne qui a réalisé une performance exceptionnelle lors de la Compétition internationale de robotique et d'intelligence artificielle pour la jeunesse (IYRC 2025), organisée récemment en République de Corée.

Les jeunes lauréats, leurs encadreurs de la start-up New Gate Robot, ainsi que des représentants d'Algeria Venture, étaient présents à cette cérémonie au cours de laquelle les exploits remarquables des prodiges algériens de le robotique ont été salués.

A l'occasion de cette cérémonie, l'ambassadeur de Corée en Algérie, M You Ki-jun, a rappelé "l'importance de cette compétition qui incarne la créativité, la vision et la détermination des jeunes dans un domaine en pleine expansion", tout en soulignant "le renforcement des liens de coopération entre les deux pays".

Il s'est également "félicité" des résultats obtenus par l'équipe algérienne, estimant qu'ils "reflètent non seulement une excellence technique, mais aussi un esprit d'innovation partagé par les deux pays".

Pour rappel, lors de l'IYRC 2025, tenue les 5 et 6 août derniers, l'équipe algérienne s'est illustrée en remportant une médaille d'or pour "MEDICart", un projet novateur de robot médical doté de vision par ordinateur, une médaille d'argent pour "ECOSORT", un robot écologique intelligent de trides déchets et une médaille de bronze pour "Smart Zoo", un système intelligent de prise en charge des animaux basé sur l'Internet des Objets.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.