Congo-Kinshasa: Suminwa II - Félix Tshisekedi met le cap sur une gouvernance d'actions et des résultats !

Stratégies pragmatiques face aux attentes pressantes des congolais. Mobilisation à grande échelle autour des six engagements prioritaires. Rigueur permanente et renforcée dans la conduite de l'action publique. Pour Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République, c'est maintenant ou jamais.

En Conseil des Ministres, tenu à la Cité de l'Union Africaine, vendredi 15 août 2025, le tout premier, dans le cadre du Gouvernement d'union nationale, publié, dans la nuit du 8 août dernier, et placé sous la férule de Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, nommée en juillet 2024 et reconduite à son poste, le Chef de l'Etat a formulé des directives claires et des instructions ciblées devant contribuer à la matérialisation de sa vision, celle de bâtir un Congo plus digne, résilient et prospère. Dans un ton de motivation, le Président Félix Tshisekedi a martelé sur une gouvernance centrée sur les actions concrètes et une politique d'atteinte des résultats. De l'Education à la Sécurité, en passant par l'Economie, son message a résonné comme un appel à la conscientisation collective et à la responsabilité générale face à la nouvelle ossature gouvernementale mise en place dans un contexte des défis majeurs à relever.

Félix Tshisekedi déterminé à améliorer les conditions de vie des congolais

"Imprégnez-vous rapidement des dossiers relevant de vos attributions, engagez-vous avec détermination dans l'atteinte des objectifs fixés et agissez toujours dans le strict respect de la Constitution, des Lois de la République et de mes orientations", a recommandé, dans son intervention, en Conseil des Ministres, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, qui a insisté, dans le même élan, sur l'importance des réformes dans la mise en oeuvre des engagements phares du programme du Gouvernement, appelant les uns et les autres à privilégier, dans l'exercice de leur mandat, la loyauté envers la Nation, un sens élevé de l'Etat, la probité, l'humilité, le patriotisme, l'esprit de sacrifice et l'exemplarité.

"Votre conduite personnelle et professionnelle doit refléter en tout temps l'éthique, la discipline et l'intégrité que notre peuple est en droit d'attendre de ses dirigeants », a-t-il ajouté.

Pour les Ministres disposant de Vice-Ministres, le Président de la République leur a instruit de veiller à instaurer une collaboration franche et loyale, dans le respect strict des attributions de chacun, afin de garantir la continuité et l'efficacité de l'action gouvernementale.

"Notre pays continuant de faire face à une guerre d'agression injuste qui endeuille nos populations de l'Est et menace notre souveraineté, il a évoqué l'impératif de faire bloc, de transcender toute divergence, et de constituer un front commun contre l'ennemi. Ainsi, chaque décision, chaque action, chaque parole doit contribuer à renforcer l'unité nationale, à soutenir nos forces de défense et de sécurité et à préserver la cohésion de notre Peuple. D'où, la nécessité de toujours porter haut, partout où nous sommes, la voix de la République Démocratique du Congo sur la question de l'agression.

Le Président de la République attend une gestion rigoureuse et transparente des deniers publics, en veillant à une utilisation optimale des ressources financières mises à la disposition des membres du Gouvernement. Le Peuple Congolais, qui endure encore les séquelles des crises passées, aspire à la stabilité et au progrès", a, pour sa part, rapporté, dans le compte rendu du Conseil, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, Porte-parole du Gouvernement.

Judith Suminwa pour une politique de redevabilité permanente

Dans la même réunion des Membres de l'Exécutif Central, Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, a saisi l'occasion pour galvaniser ses troupes, soulignant la nécessité d'une transparence sans réserve. Pour elle, la redevabilité constitue un pilier clé dans la mise en oeuvre de politique gouvernementale. Car, elle permettra aux congolais de se mettre au parfum des actions à impact visible leur destinées et pourra, en même temps, barrer la route aux spéculations, mais également à la manipulation, sous ses formes, en RDC.