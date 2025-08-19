Ile Maurice: Le pays accueille le 7e comité directeur du CCFAH les 11 et 12 septembre

Le Conseil des ministres du vendredi 15 août a approuvé l'organisation du 7e steering committee (comité directeur) du Commonwealth Climate Finance Access Hub (CCFAH) à Maurice les 11 et 12 septembre 2025. Des représentants de gouvernement d'Australie, du Canada, de la Grenade, de Maurice, des Seychelles, du Sri Lanka et du Royaume-Uni participeront à cet événement, aux côtés de partenaires institutionnels du Centre des Caraïbes sur le changement climatique (CCCCC), de la Commission de l'océan Indien (COI) et de la Communauté du Pacifique (CPS). En outre, des hauts fonctionnaires du Secrétariat du Commonwealth, notamment des conseillers régionaux, nationaux et thématiques du Commonwealth en matière de financement climatique seront présents.

La réunion du Steering Committee poursuivra les objectifs suivants, conformément au mandat convenu : examiner les réalisations, progrès, défis et opportunités pour accélérer la portée et l'impact du CCFAH ; examiner et convenir des changements opérationnels clés pour améliorer l'efficacité et l'efficience du CCFAH et son alignement sur la stratégie 2025-2030 du Secrétariat du Commonwealth ; discuter des propositions visant à renforcer la durabilité du CCFAH à l'avenir ; et célébrer le 10e anniversaire du CCFAH et affirmer sa place en tant qu'instrument important du Secrétariat du Commonwealth.

Dix ans au service de l'accès au financement climatique

Le CCFAH, créé après la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Malte en 2015, célèbre son 10e anniversaire en renforçant la résilience climatique des pays vulnérables du Commonwealth. Il améliore l'accès au financement climatique, tire parti de la technologie et renforce les capacités d'adaptation et d'atténuation efficaces.

Les efforts du CCFAH contribuent aux contributions déterminées au niveau national (CDN) des pays membres, conformément à l'accord de Paris et aux 17 objectifs de développement durable. Un comité directeur guide ses opérations et se réunit chaque année pour définir les orientations politiques. La prochaine réunion de 2025 à Maurice se tiendra dans un contexte marqué par l'urgence des mesures à prendre en faveur du climat, les changements géopolitiques et l'évolution de l'aide internationale et du développement des CDN.