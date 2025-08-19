Ile Maurice: Semer l'amour de la planète pour récolter un avenir durable

Au coeur de l'île Maurice, une initiative grandit, portée par une vision simple mais ambitieuse : reconnecter petits et grands aux merveilles du monde naturel. Ce rêve, c'est celui de David, fondateur d'Enfants Nature, un projet né d'un amour profond pour le grand air... et d'un déclic en pleine pandémie.

Du bureau aux grands espaces

Pendant quinze ans, David a mené sa carrière dans les assurances, l'immobilier et la finance, occupant divers postes de responsabilité. Mais derrière les chiffres et les réunions, un autre appel résonnait : celui des cascades, des lagons turquoise et des sentiers forestiers. «J'ai toujours voulu faire quelque chose pour le bien de la planète», confie-t-il. Avec son épouse, il s'installe à Chamarel, lance un projet écologique et devient autosuffisant en énergie. «Le Covid-19 a été l'élément déclencheur. Je ne voulais plus continuer comme salarié. Je voulais sensibiliser les nouvelles générations à aimer passer du temps dans la nature», raconte-t-il.

Le confinement, révélateur

C'est en observant ses propres enfants durant le confinement, que l'idée s'est imposée. «Même en pleine nature, je les voyais trop souvent rivés aux écrans. Je me suis dit : il faut agir.» David souhaite que les enfants d'aujourd'hui puissent vivre Maurice comme lui l'a connue : libre, sauvage, et riche en découvertes sensorielles. Ainsi naît Enfants Nature, avec pour mission de créer des expériences immersives en plein air. «Nous organisons des activités nature et des randonnées pour tous -enfants, adultes, familles, groupes d'amis - à Black River. Au programme : sorties pendant les vacances scolaires, anniversaires au milieu des arbres, randonnées familiales, expéditions en kayak, et même team building pour adultes» détaille David.

Autour de David, une petite équipe partage cette vision. Isabelle, ancienne cadre dans l'hôtellerie, gère l'administratif avec rigueur. Boris, passionné de randonnée et ancien moniteur de natation, anime les sorties avec énergie. Rémi, sportif et pédagogue, sait captiver l'attention des enfants. Celia, monitrice d'équitation, apporte sa sensibilité et son lien unique avec les animaux. Tous ont un point commun : transformer chaque sortie en un moment d'émerveillement, où l'on apprend en s'amusant, tout en cultivant le respect de l'environnement.

Plus qu'une sortie, une philosophie

Chez Enfants Nature, les valeurs sont claires : respect de la nature, esprit d'aventure, responsabilité environnementale, partage, éducation, sécurité et joie. Chaque activité est pensée pour éveiller la curiosité et planter cette petite graine qui, un jour, pourrait pousser un enfant à devenir protecteur de l'environnement plutôt que destructeur. «Pour préserver la nature, il faut d'abord l'aimer», résume David. «Et pour l'aimer, il faut y passer du temps.» Enfants Nature, ce n'est donc pas seulement des excursions. C'est un appel à ralentir, à respirer, et à se souvenir que notre avenir dépend de notre lien avec la Terre.

Une journée type

Le soleil se lève doucement sur la côte ouest. Sur le parking d'un petit sentier, les rires résonnent. Des enfants en gilets de sauvetage ajustent leurs pagaies colorées, tandis que les parents capturent l'instant en photo. L'équipe d'Enfants Nature accueille tout le monde avec un briefing de sécurité avant de lancer l'aventure. Le chemin mène à Tamarin Falls, aussi appelé 7 Cascades. Les yeux s'écarquillent devant les chutes d'eau majestueuses et les piscines naturelles entourées de forêt dense. Certains s'installent au bord de l'eau, d'autres s'aventurent dans le courant, émerveillés par les oiseaux et les poissons.

Après la marche, direction la rivière Tamarin pour une session kayak. Les guides expérimentés expliquent les bases, et très vite, les enfants glissent sur l'eau, éclaboussant leurs amis dans un éclat de rire. Le paysage est saisissant : mangroves, montagnes et ciel changeant se reflètent dans la rivière.

Apprendre en s'amusant

Chaque sortie est aussi un moment de sensibilisation. «Nous expliquons l'importance des espèces endémiques, trésors uniques de Maurice, et leur rôle vital dans l'équilibre des écosystèmes. Les enfants apprennent à reconnaître certaines plantes et animaux, mais aussi à comprendre pourquoi il est essentiel de les protéger.»

Pourquoi un guide change tout

Explorer la nature seul peut sembler simple, mais un guide connaît les sentiers, assure la sécurité et partage des connaissances précieuses sur la faune, la flore et l'histoire des lieux. Cela transforme une balade en une véritable expérience immersive.

Les bienfaits de la nature sur les enfants

Passer du temps en plein air développe la curiosité, la créativité et la confiance en soi. La nature stimule les sens, renforce la motricité et offre aux enfants un espace pour explorer, rêver et s'émerveiller - loin des écrans.

En fin de journée, les familles repartent fatiguées, mais le sourire aux lèvres. «J'ai appris à pagayer !», «On a marché dans la jungle !», «J'ai vu un oiseau rare !»... Ces petites phrases montrent que nos aventures laissent bien plus que de simples images : elles cultivent un lien profond avec la nature et l'envie de la protéger.

Activités : randonnées, kayak, anniversaires en plein air, sorties éducatives | Idéal pour les enfants, aussi pour les adultes | Parfait pour passer plus de temps ensemble en famille ou entre amis.