Ile Maurice: Emmanuel Petit - «Beaucoup d'équipes de foot peuvent gagner le titre»

18 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Azmaal Hydoo Sumeet Mudhoo Kane Penelope

En vacances à Maurice, le champion du monde 1998 Emmanuel Petit a tapé la balle avec deux équipes de Pointe-aux-Piments, dimanche 17 août, dont le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, sur la pelouse abîmée du village.

Souffrant du genou et des hanches, le consultant RMC a quand même tenu à jouer pour faire plaisir à son public. Un comité d'accueil l'a en effet porté en triomphe lors de son arrivée, au rythme du sega et des ravannes, avec des danseuses, en totale immersion dans l'ambiance du foot «made in Mauritius».

L'ancien joueur de Monaco, Arsenal, Chelsea et du FC Barcelone était accompagné de ses amis, la journaliste Valérie Perez et Attilio Veltri, qui ont organisé son séjour mauricien. Emmanuel Petit s'est livré, à chaud, à la mi-temps du match...

