Ethiopie: Le Parti de la prospérité s'engage à renforcer son action pour garantir l'accès équitable aux avantages publics par de nouveaux moyens

18 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Parti de la Prospérité (PP) a annoncé son engagement à intensifier ses efforts pour garantir les avantages publics lors de l'année fiscale 2018.

S'exprimant lors d'une discussion avec les dirigeants et les membres du parti, Adem Farah, vice-président du Parti de la Prospérité et chef du Centre de coordination pour la construction de la démocratie, avec rang de vice-Premier ministre, a souligné que le parti renforcerait ses efforts pour garantir les avantages publics lors de l'année fiscale 2018.

La discussion a porté sur l'évaluation des performances du parti au cours de l'exercice 2017 et sur ses plans pour 2018.

Au cours de la discussion, un rapport a été présenté et examiné, mettant l'accent sur les résultats obtenus dans différents secteurs.

Selon Adem Farah, des travaux importants ont été réalisés au cours du dernier exercice fiscal éthiopien, au bénéfice de la population et du pays.

Il a souligné l'importance cruciale des efforts en matière de paix et de sécurité, permettant au pays de mener à bien des projets de développement.

Il a également souligné la collaboration du parti avec d'autres partis politiques sur des questions nationales vitales.

Il a également déclaré qu'un environnement plus favorable avait été créé pour les organisations de la société civile, leur permettant d'accroître leur participation aux affaires nationales.

Adem a mentionné que le parti avait enregistré des résultats encourageants dans des domaines clés, notamment la réduction du coût de la vie, la création d'emplois et la promotion de la bonne gouvernance.

