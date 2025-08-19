Addis-Abeba — La maire d'Addis-Abeba a appelé les prestataires de services de la capitale à mettre en avant la culture d'hospitalité éthiopienne, réputée pour son excellence, tout en améliorant l'efficacité de leurs services lors du deuxième Sommet africain sur le climat, qui se tiendra dans la capitale du 8 au 10 septembre 2025.

La maire de la ville d'Addis-Abeba, Adanech Abebe, a déclaré que les institutions du secteur hôtelier devraient redoubler d'efforts pour améliorer leurs services et bâtir une meilleure image du pays.

Il a été souligné qu'Addis-Abeba a organisé plus de 150 événements différents au cours de l'exercice écoulé et investi plus de 143 milliards de birrs dans l'économie.

Il a été souligné lors de la discussion que le Sommet sur le climat qu'Addis-Abeba accueillera en septembre 2018 sera également l'occasion de renforcer l'image de la ville et de mettre en valeur le travail de développement accompli.

La maire a également ajouté qu'il est nécessaire de bâtir une bonne image du pays en mettant en avant la culture hôtelière éthiopienne.

La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a déclaré : « Les mesures prises par l'Éthiopie pour lutter contre le changement climatique sont exemplaires.»

Elle a souligné qu'il est nécessaire de garantir la qualité du secteur des services et de prendre toutes les dispositions nécessaires.

La ministre du Tourisme, Selamat Kasa, a pour sa part a dit que toutes les parties prenantes du secteur hôtelier doivent immédiatement se préparer.

Elle a ajouté que l'administration municipale d'Addis-Abeba a pu construire des infrastructures adaptées au tourisme de conférence et autres.