Ethiopie: Des professionnels de santé israéliens donnent des formations aux médecins d'Addis-Abeba

18 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Des professionnels de santé israéliens proposent des formations avancées en anesthésie générale et en techniques de réanimation à des professionnels de santé de huit hôpitaux d'Addis-Abeba.

Des experts médicaux israéliens dispensent des formations à des anesthésistes de différentes régions du pays à l'hôpital Alert.

L'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Avraham Nigusse, présent à l'hôpital et inaugurant la formation, a affirmé qu'Israël soutient l'Éthiopie dans divers domaines des relations entre les deux pays.

L'ambassadeur a ajouté que l'arrivée actuelle d'experts médicaux israéliens en Éthiopie pour dispenser des formations de renforcement des capacités témoigne les liens entre les deux pays.

Il a ajouté que cette formation renforcerait la coopération à long terme entre les deux pays et a indiqué que le pays continuerait à renforcer son soutien dans les secteurs de la santé, de la technologie et d'autres secteurs.

Pour sa part, Shimelis Gezahegn, directeur général de l'hôpital Alert, a déclaré : « Cette formation est une formation approfondie destinée aux anesthésistes pratiquant la chirurgie de la colonne vertébrale.»

Il a indiqué que les stagiaires sont 50 anesthésistes venus de tout le pays.

Il a ajouté que cette formation renforcerait les capacités des professionnels afin qu'ils puissent prendre en charge dans leur pays des patients suivis à l'étranger.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.