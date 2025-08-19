Ethiopie: Des professionnels de santé israéliens donnent des formations aux médecins d'Addis-Abeba

Addis-Abeba — Des professionnels de santé israéliens proposent des formations avancées en anesthésie générale et en techniques de réanimation à des professionnels de santé de huit hôpitaux d'Addis-Abeba.

Des experts médicaux israéliens dispensent des formations à des anesthésistes de différentes régions du pays à l'hôpital Alert.

L'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Avraham Nigusse, présent à l'hôpital et inaugurant la formation, a affirmé qu'Israël soutient l'Éthiopie dans divers domaines des relations entre les deux pays.

L'ambassadeur a ajouté que l'arrivée actuelle d'experts médicaux israéliens en Éthiopie pour dispenser des formations de renforcement des capacités témoigne les liens entre les deux pays.

Il a ajouté que cette formation renforcerait la coopération à long terme entre les deux pays et a indiqué que le pays continuerait à renforcer son soutien dans les secteurs de la santé, de la technologie et d'autres secteurs.

Pour sa part, Shimelis Gezahegn, directeur général de l'hôpital Alert, a déclaré : « Cette formation est une formation approfondie destinée aux anesthésistes pratiquant la chirurgie de la colonne vertébrale.»

Il a indiqué que les stagiaires sont 50 anesthésistes venus de tout le pays.

Il a ajouté que cette formation renforcerait les capacités des professionnels afin qu'ils puissent prendre en charge dans leur pays des patients suivis à l'étranger.