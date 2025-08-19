Ethiopie: La couverture électrique du pays a atteint 54 %

Addis-Abeba — Le ministère de l'Eau et de l'Énergie a annoncé que la couverture électrique nationale du pays a atteint 54 % de la population, résultat des efforts soutenus du gouvernement pour accroître l'approvisionnement en électricité en exploitant de multiples sources d'énergie.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le ministre d'État de l'Eau et de l'Énergie, Sultan Wali, a déclaré que le gouvernement avait conçu un nouveau programme visant à accélérer l'accès à l'électricité pour les citoyens.

Selon le ministre d'État, les progrès réalisés jusqu'à présent reflètent les efforts continus du pays pour accroître l'approvisionnement en électricité, tant par l'extension du réseau que par le recours à des sources d'énergie alternatives.

Il a également souligné le rôle des institutions financières et des partenaires de développement dans le financement de ces projets, soulignant leur contribution à la dynamique d'électrification plus large de l'Éthiopie.

Misrach Sisay, directrice générale de l'Association éthiopienne pour le développement de l'énergie solaire, a également confirmé que les mesures récentes ont encouragé une plus grande participation du secteur privé dans le secteur des énergies renouvelables.

Selon elle, plus de 100 entreprises membres fournissent actuellement des solutions solaires aux communautés rurales.