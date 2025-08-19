Bénin: Le bus accidenté dans le fleuve Ouémé repêché, une vingtaine de corps sans vie retrouvés

Lundi 18 août, au lendemain de la chute d'un bus dans le fleuve Ouémé, les secours sont parvenus à extraire le véhicule de l'eau. Le bilan provisoire est, comme redouté, lourd : sur les 44 passagers portés disparus, entre 23 et 26 corps ont été retrouvés.

Le chiffre, communiqué par des sources autorisées, a été arrêté un peu avant 17 heures (heure locale) ce 18 août, après les premiers décomptes macabres des secours : 23 corps ont été retrouvés par les secours à l'oeuvre sur les lieux de l'accident de ce bus, qui était parti de Lomé au Togo à destination de Malanville, à la frontière bénino-nigérienne, et qui a chuté dans le fleuve Ouémé dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août.

Une heure après avoir annoncé que 23 corps avaient été repêchés, les mêmes sources ont annoncé que de nouveaux corps avaient été retrouvés. Les chiffres sont, de toute façon, appelés à évoluer : dimanche, alors que les opérations de secours ne parvenaient pas à extraire le bus du fleuve, on déplorait un mort, neuf rescapés et 44 disparus pour lesquels l'espoir d'une issue favorable était très faible.

Les corps repêchés ce lundi ont été enveloppés dans des sacs mortuaires de couleur noire avant d'être transportés à la morgue. C'est en début d'après-midi que l'épave du bus a été complètement sortie de l'eau, à l'aide de deux grues positionnées sur le pont. Les images montrent un bus bien endommagé à l'avant et sur le côté.

On voit également des hommes en combinaisons bleus, autour du bus, scrutant l'intérieur de l'épave. Ils ont participé à l'extraction des corps et des effets de passagers. Certaines familles de victimes sont déjà sur place pour récupérer la dépouille de leurs proches retrouvés. Le ministre de l'Intérieur du Bénin a promis que les corps allaient être bien conservés le temps d'organiser leur remise aux parents.