Le confinement imposé par le Covid avait tué une institution gastronomique de la ville d'Ambatolampy, malencontreusement rattachée à Antsirabe, suivant une appartenance administrative d'ailleurs discutable, alors que les habitués du restaurant «Le Rendez-Vous des Pêcheurs» habitaient principalement Antananarivo.

Cette fois, c'est l'état catastrophique de la RN7, sur la portion Antananarivo-Sambaina, qui incite de nombreux automobilistes à faire le détour par Analavory et Ampefy via une RN1, à ce jour la mieux entretenue du réseau routier malgache. Les villes intermédiaires de la RN7, comme Behenjy, Ambatolampy ou Ambohimandroso, risquent de souffrir de cette désaffection.

Les amateurs du «Rallye historique» des voitures vintage ont appris à calculer qu'il y a peu (165 km) ou prou (169 km) la même distance entre Antsirabe-Antananarivo (RN7) que d'Antsirabe à Analavory (RN43). Sauf que les silent-blocs et les amortisseurs ou nos vertèbres ne souffrent pas le martyre entre Sambaina-Faratsiho-Soavinandriana (99 km), et que l'on peut s'octroyer le luxe d'un verre à l'Auberge du Lac Dango ou une pause contemplative devant la majesté d'un paysage qu'on arpente en succession de descentes vertigineuses et ascensions abruptes.

Par contre, «Circulez, il n'y a rien à voir», désormais, entre Ambatolampy et Antsirabe. Déjà passablement énervé par ces chantiers épars qui traînent depuis plusieurs mois, on conduit avec la peur d'une projection de caillou sur le pare-brise et la hantise de la même crevaison qui plante déjà de nombreux automobilistes dans un brouillard de poussière. À fond de train ou au ralenti, tout le monde se retrouve bloqué dans d'absurdes embouteillages provoqués par d'incompréhensibles travaux, à midi plutôt qu'à minuit.

Un plus Quarante-trois font Sept : c'est la nouvelle équation des Routes Nationales vers le Sud. Première étape déjà initiatique d'un chemin de croix de près de mille kilomètres, jusqu'au terminus de Toliary.