Toute l'attention des fidèles, en particulier ceux de l'Église réformée FJKM - qui revendique près de sept millions de membres - mais aussi de la Fédération des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), des personnalités politiques et de la société civile, se tourne vers Tolagnaro, à la veille de l'élection du nouveau président de la FJKM, prévue ce jour.

Le 20e grand synode (Synoda Lehibe, SL) de l'Église réformée se tient depuis le 13 août au temple Salema Vaovao, à Fort-Dauphin. Cette rencontre quadriennale, qui rassemble l'ensemble des dirigeants et responsables de la communauté, doit s'achever mercredi.

L'organisation de cette édition a été confiée à un comité spécial, placé sous la responsabilité du président synodal du SP 18 Antsiranana Fahazavana, le pasteur Saina Rabevita, élu avec six autres membres. Quatre cents participants, issus des trente-huit synodes provinciaux, dont des délégués venus de France, composent cette instance. Entre le 13 et le 16 août, ils ont examiné les rapports d'activités des quatre dernières années, les travaux des commissions et plusieurs conférences thématiques.

Depuis lundi, l'ordre du jour s'est élargi à l'amendement du statut général et du règlement intérieur (Foto-dalana sy Fitsipika, FDF), un enjeu central pour l'avenir de l'Église. Ces ajustements devraient avoir des conséquences sur sa gouvernance, son administration et les projets de développement liés à sa mission d'évangélisation pour les quatre années à venir. Ils visent également à répondre aux conflits et désaccords survenus dans plusieurs synodes provinciaux, qui ont nécessité récemment l'intervention des plus hautes instances protestantes.

L'élection du comité électoral a marqué un moment fort de la journée d'hier à Tolagnaro. Le président synodal du SP 16, Kristy Fihavanantsika Avaratra Atsinanana (région Sava), a été choisi pour en assurer la présidence. Ce comité sera chargé de superviser les scrutins à tous les niveaux et dans toutes les instances de l'assemblée générale, ou « Mpiandraikitra Foibe » (MF). Celle-ci regroupera cent membres, dont cinquante pasteurs, qui formeront l'ossature de l'institution pour les quatre prochaines années, jusqu'au 21e synode.

Trois pierres d'un coup! La 20e édition du grand synode de la FJKM qui se déroule actuellement à Tolagnaro, a été marquée par trois événements religieux importants, célébrés dimanche au temple FJKM Salema Vaovao Fort-Dauphin.La clôture de la célébration des quarante ans de service du président de la FJKM, le docteur révérend Irako Andriamahazosoa Ammi, a eu lieu ce même jour. Ce cinquième président a dirigé la FJKM pendant neuf ans, depuis 2016.

L'inauguration des festivités du 20e anniversaire de l'imprimerie de la FJKM, « Trano Printy Imarivolanitra » située à Ambatovinaky à Antananarivo, a également débuté à Tolagnaro, par un culte selon la tradition de l'Église.Par ailleurs, les cinquante-sept ans d'existence de la FJKM ont été célébrés lundi.

Des cultes ont été organisés pour marquer ces événements majeurs dans la vie de l'Église réformée de Jésus-Christ, fondée le 18 août 1968 à Toamasina.Concernant le jubilé du président, une messe a été célébrée à cette occasion, et le docteur révérend Irako Andriamahazosoa Ammi a lui-même prononcé l'homélie. Elle était tirée de l'épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 21 : « Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. »

Il a déclaré : « Christ est la source de ma vie, Christ est le but de ma vie, Christ est la force de ma vie. La mort est un gain pour moi: je vais à Christ, c'est bien mieux là-bas, et j'en reçois une couronne. Et vous, quelle est votre raison de vivre ? L'argent, le pouvoir, le plaisir, le travail, les études, l'éducation ? Nous nous retrouverons au paradis si Jésus est aussi votre raison de vivre. Mon travail à la FJKM est terminé, mais l'évangélisation continue même après la retraite, car c'est ma raison d'être. »

Le président de la FJKM, le docteur Irako Ammi Andriamahazosoa, est connu pour être un fidèle défenseur de la vérité, avec un comportement exemplaire et une grande intégrité.Des fidèles locaux de Tolagnaro lui ont offert des présents symboliques afin qu'il puisse continuer à servir : des glands, pour qu'il puisse toujours courir sans se fatiguer au service de Dieu et un oeuf d'autruche, pour qu'il reste en bonne santé et fort, même durant sa retraite.

Procédure d'élection complexe du président de la FJKM

Des spéculations sèment la confusion dans l'esprit des croyants chrétiens ces derniers jours, concernant l'identité de la personne qui pourra se présenter à la présidence de la FJKM.Comme indiqué aux articles 231 et 232 du Règlement (FDF) de la FJKM, les membres du Synode général sont répartis en trois catégories.Primo, ceux qui ont le droit de vote, de décision et sont éligibles. Il s'agit du BMF (au nombre de six), des représentants des six Synodes (38 SP x 6 = 228), d'un représentant de chacun des enseignants professionnels du Centre de préparation pastorale (au nombre de cinq), ainsi que d'un représentant de chacune des branches, sous-branches, comités et comités permanents du comité central.Secundo, ceux qui sont autorisés à assister aux réunions, sans droit de vote ni de décision, mais qui restent éligibles.

Cela concerne les cent superviseurs généraux (MF) en activité, le secrétaire général et les rédacteurs des départements centraux.Tertio, ceux qui n'ont ni droit de vote, ni droit de décision, ni éligibilité. Cela inclut le président synodal, le rédacteur en chef, les directeurs de branches, de départements et d'activités, ainsi que les invités.La procédure d'élection est complexe. L'élection des cent MF a lieu en premier. Parmi eux, certains seront élus directement, d'autres sur recommandation du Synode.Conformément à l'article 260, l'élection du président de la FJKM doit se faire en deux étapes.

D'abord, le Synode général propose des noms de pasteurs parmi les MF nouvellement élus. Le président doit d'abord être élu MF (Mpiandraikitra Foibe) avant de pouvoir être élu BMF, y compris au poste de président. L'élection des cent MF précède donc celle du président de la FJKM.Très peu de candidats obtiennent la majorité absolue (50 % + 1 voix) au premier tour, ce qui rend nécessaire un second tour. Des règles spécifiques encadrent ce second tour pour porter le nombre final de MF à cent.

La nouvelle devise des quatre prochaines années

Comme à chaque grand synode, la devise de la FJKM change. Pour les quatre prochaines années, jusqu'en 2029, la devise retenue est tirée de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58d : « Travailler de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur» (« mahefà be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo »).Le verset précédent avait été retenu comme slogan du mandat 2016-2025 : 1 Cor 15,58a : « Soyez fermes et inébranlables » (« miorena tsara, aza miova »). « La FJKM a besoin de Jésus-Christ au cours des quatre prochaines années : FJKM oeuvrant, croyant, actif, persévérant », souligne le Révérend.