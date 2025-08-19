Madagascar: Soins - L'hôpital de Mahitsy continue d'attirer les patients

Le Centre Hospitalier de Référence du District (CHRD) de Mahitsy Bejofo ne désemplit pas. De nombreux malades y viennent de différentes localités pour des soins, surtout chirurgicaux.

Beaucoup de patients parcourent de longues distances pour rejoindre l'hôpital de Mahitsy. Mino, une femme atteinte d'un kyste ovarien, est venue d'Ikianja Ambohimangakely pour y être opérée. Tovo, un septuagénaire originaire de Manjakandriana, y a subi une intervention de la prostate. Certains patients viennent de plus loin encore, comme Toamasina ou Antsirabe. « Nous avons choisi cet hôpital parce que les soins y sont moins chers », témoigne Arivony, dont le frère a été opéré d'une hernie et de la prostate dans cet hôpital.

Selon le médecin-chef, le docteur Clément Loda, la réputation de l'établissement s'est renforcée au fil des années. « La présence de médecins chinois a beaucoup contribué à attirer les patients. À l'époque où ils exerçaient encore en permanence ici, des patients venaient de toutes les six provinces. Aujourd'hui, nos prestations répondent globalement aux attentes. Mais c'est surtout le coût abordable des soins, notamment en chirurgie, qui explique cette forte affluence », a-t-il souligné.

Felana raconte avoir dépensé moins de 600 000 ariary pour l'opération de son appendicite. « Ce montant inclut le tarif du bloc opératoire, le prix des médicaments et de tous les intrants utilisés pendant l'opération », indique-t-elle, en soulignant qu'elle trouve ce coût abordable comparé à celui d'autres établissements.

Un responsable auprès de cet hôpital précise que « le coût des soins y est conforme à ce qui est fixé par le ministère de la Santé publique ».

Retombées économiques

Les principales activités de l'hôpital concernent la chirurgie générale, comme les opérations d'appendicite, d'hernie ou de fibrome, entre autres, mais il offre également des services de médecine générale, de maternité, de radiographie et d'analyses médicales.

L'affluence des patients génère des retombées économiques pour les habitants. Outre la restauration et le transport, certains riverains se sont improvisés hôteliers en proposant à la location de petits appartements aux familles des malades.

Beaucoup espèrent que les médecins chinois reviennent dans cet hôpital. « Revenir ici ou ne pas revenir ici, cela dépend du gouvernement malgache », a indiqué Xing Xang Li, chef de la mission médicale chinoise. L'équipe médicale chinoise a quitté Mahitsy en décembre 2016 pour s'installer au Centre hospitalier universitaire (CHU) Anosiala. Depuis, la fréquentation du CHRD de Mahitsy n'a pas faibli. Malgré des infrastructures vieillissantes de l'hôpital, âgé de 125 ans, les patients continuent d'affluer.

Bilan de la consultation gratuite

Les 13 et 14 août, la Mission médicale chinoise a organisé une consultation gratuite au Centre hospitalier de référence du district (CHRD) Mahitsy. Durant deux jours, 446 patients ont été examinés, et 438 ordonnances ont été prescrites pour une valeur totale de 8,4 millions d'ariary. Les consultations ont porté sur la médecine générale, l'acupuncture et les Massages en médecine traditionnelle chinoise (MTC).

Depuis son arrivée à Madagascar en 1975, la Mission médicale chinoise a réalisé 4,6 millions de consultations, hospitalisé 250 000 patients dont 70 000 cas graves qui ont été pris en charge en urgence, avec plus de 130 000 interventions chirurgicales et plus de 600 000 traitements en médecine traditionnelle chinoise et acupuncture.L'événement a permis de consolider les relations entre médecins chinois et malgaches tout en sensibilisant la population locale aux soins préventifs.

Ce bilan reflète non seulement la solidité de la coopération sino-malgache, mais aussi l'engagement constant de la Chine dans le secteur de la santé à Madagascar. Il est à noter qu'après Mahitsy, la campagne de consultations médicales se poursuivra dans d'autres villes, notamment Ambovombe et Sambava