Madagascar: Setra Ramanankoraisina - « Le Star Tour offre une plateforme aux artistes en herbe »

interview

Après six ans d'absence, le Star Tour a retrouvé Mahajanga avec éclat du 15 au 17 août. Entre musique, convivialité et actions citoyennes, l'événement a marqué les esprits.

Quelles ont été les principales motivations derrière le retour du Star Tour après six ans d'absence à Mahajanga ?

Après la période de COVID-19, durant laquelle aucun rassemblement n'était permis, nous avons fait le choix de ne pas organiser de Star Tour à Mahajanga. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies et, pour répondre à la forte demande du public, nous revenons avec la collaboration de la Commune urbaine.

Quels ont été les plus grands défis logistiques ou organisationnels rencontrés pour cette édition ?

Le bord de mer de Mahajanga est très fréquenté, surtout pendant les vacances. Le premier défi était donc sécuritaire, afin de garantir la sérénité de tous. Par ailleurs, le Star Tour est un événement familial : nous veillons à ce que petits et grands y trouvent leur compte. Le site s'étendant sur plus de 350 mètres, nous avons fait appel au professionnalisme de Mi'ritsoka Production pour assurer une sonorisation et des lumières de qualité.

Quel est le bilan de cette édition ?

Plus de soixante-quinze mille personnes ont visité le site du Star Tour en trois jours. Aucun incident grave n'a été enregistré, et nous tenons à remercier tous nos partenaires. En parallèle, plusieurs actions RSE ont été menées : la remise de kits de naissance à la clinique Fanantenana, et la sensibilisation au recyclage des plastiques à travers le projet Kopakelatra, en partenariat avec Mada Compost, dans plusieurs fokontany et sur les plages de Maroala, Petite Plage et Grand Pavois.

Quelles retombées espérez-vous pour la ville de Mahajanga et ses habitants, notamment dans le domaine culturel ?

La sécurité et la propreté figurent toujours parmi nos priorités. Nous espérons que cela devienne une référence pour l'événementiel. Côté culturel, le Star Tour Majunga a mis en avant les talents locaux : brochettes et pako-pako étaient au rendez-vous, et DJ Eloi, enfant de la ville, a su réchauffer la scène.

Pensez-vous déjà à une prochaine édition à Mahajanga ? Quelles améliorations aimeriez-vous apporter ?

Oui, bien sûr. Nous comptons sur la pleine collaboration des autorités locales. Pour l'an prochain, nous espérons donner encore plus de place aux artistes locaux.

Qu'est-ce que cet événement représente pour l'image de la marque Star auprès du public ?

Star est une entreprise fièrement malgache. Notre ambition est de partager des moments de joie et de convivialité avec les consommateurs. Mais au-delà de nos boissons, Star, c'est tout un écosystème créant des milliers d'emplois à travers Madagascar.

Quelles ont été les réactions les plus marquantes du public et des participants ?

Les artistes ont répondu aux attentes et le public a largement apprécié. Tout le monde s'est amusé, et nous en sommes ravis.