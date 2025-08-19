Madagascar: Éducation - Les jeunes encouragés vers l'enseignement technique et professionnel

19 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle encourage les élèves à s'orienter vers l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui allient compétences pratiques et insertion rapide sur le marché du travail. « Cette orientation constitue une réponse concrète au problème du chômage », a indiqué le secrétaire général de ce ministère, Angelico Ennodius Harisoamanarivo, jeudi, dans le cadre de la remise de prix aux gagnants de l'Olympiade des métiers 2025 qui s'est tenue à l'hôtel Carlton.

Ce ministère estime qu'environ 65 % des élèves issus de l'enseignement général choisissent déjà cette filière. « Nous souhaitons renforcer encore cette proportion et augmenter le nombre de jeunes bénéficiaires dans les années à venir », enchaîne Angelico Ennodius Harisoamanarivo.

L'Olympiade des métiers, soutenue par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), à travers le projet Better Education for Africa's Rise (BEAR III) et le programme de renforcement des capacités pour l'éducation, a révélé des talents chez les jeunes qui pratiquent la vannerie, l'ouvrage bois, la broderie et la technologie de la mode. « L'objectif est d'offrir aux jeunes une formation qui leur permette d'intégrer immédiatement le marché de l'emploi », expliquent les responsables.

Ces quatre filières ont été sélectionnées cette année. « Mais l'ambition est d'élargir progressivement ce dispositif à d'autres secteurs. Les jeunes formés dans ces filières sont ainsi mieux armés pour s'épanouir et trouver leur place dans la vie active », indique Angelico Ennodius Harisoamanarivo.

