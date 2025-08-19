Madagascar: Éducation - Les jeunes encouragés vers l'enseignement technique et professionnel

Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle encourage les élèves à s'orienter vers l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui allient compétences pratiques et insertion rapide sur le marché du travail. « Cette orientation constitue une réponse concrète au problème du chômage », a indiqué le secrétaire général de ce ministère, Angelico Ennodius Harisoamanarivo, jeudi, dans le cadre de la remise de prix aux gagnants de l'Olympiade des métiers 2025 qui s'est tenue à l'hôtel Carlton.

Ce ministère estime qu'environ 65 % des élèves issus de l'enseignement général choisissent déjà cette filière. « Nous souhaitons renforcer encore cette proportion et augmenter le nombre de jeunes bénéficiaires dans les années à venir », enchaîne Angelico Ennodius Harisoamanarivo.

L'Olympiade des métiers, soutenue par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), à travers le projet Better Education for Africa's Rise (BEAR III) et le programme de renforcement des capacités pour l'éducation, a révélé des talents chez les jeunes qui pratiquent la vannerie, l'ouvrage bois, la broderie et la technologie de la mode. « L'objectif est d'offrir aux jeunes une formation qui leur permette d'intégrer immédiatement le marché de l'emploi », expliquent les responsables.

Ces quatre filières ont été sélectionnées cette année. « Mais l'ambition est d'élargir progressivement ce dispositif à d'autres secteurs. Les jeunes formés dans ces filières sont ainsi mieux armés pour s'épanouir et trouver leur place dans la vie active », indique Angelico Ennodius Harisoamanarivo.