Madagascar: Religion - Les Témoins de Jéhovah se réunissent à Antsonjombe

19 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le Coliseum Antsonjombe a été bondé de monde le weekend dernier. Ce stade a réuni des dizaines de milliers de fidèles de l'Église Témoin de Jéhovah, le vendredi, le samedi et le dimanche, lors de leur assemblée régionale de trois jours. L'événement a rassemblé des participants venus des quatre coins de la ville, pour un week-end de renouveau spirituel. « Cette assemblée, gratuite et ouverte au public, a offert un programme riche comprenant des discours basés sur la Bible, des présentations vidéo captivantes, des interviews et des témoignages personnels conçus pour inspirer et fortifier la foi.

Le thème a mis en lumière l'importance du culte authentique et de la joie qu'il procure dans la vie quotidienne. Dans un monde rempli de défis, le culte que Dieu approuve est quelque chose sur lequel nous pouvons toujours compter en regardant vers l'avenir », a déclaré Andry Rasoloarisoa, porte-parole des Témoins de Jéhovah.

« Beaucoup de personnes ont un profond désir d'adorer Dieu de la manière qu'il approuve et souhaitent renforcer leur foi. Le programme de cette année a exploré comment nous pouvons placer le culte pur au centre de notre vie et comment cela peut nous aider à garder espoir pour l'avenir », rajoute-t-il.

Plusieurs membres de cette Église ont été baptisés, à l'occasion, « pour symboliser leur engagement personnel à mener une vie consacrée à Dieu ». Au total, 94 assemblées régionales sur le thème « Le Culte Que Dieu Approuve » seront tenues dans la plupart des régions de Madagascar, du 4 juillet au 31 août. Ces assemblées sont organisées en malgache, mais aussi en français, et en plusieurs dialectes, ainsi qu'en langue des signes pour garantir l'accessibilité et l'inclusivité pour toutes les communautés intéressées par l'enseignement biblique.

