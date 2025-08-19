Madagascar: Téléphérique - La liaison Soarano-Ivandry interrompue

19 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

La ligne Orange du téléphérique, reliant Soarano, Ankorondrano et Ivandry, a été suspendue hier après-midi, provoquant frustration et colère parmi les usagers. À la station d'Ankorondrano, une longue file d'attente s'est formée dès 15 h, alors que de nombreux passagers souhaitaient emprunter ce nouveau transport entre 16 h et 18 h.

Ces usagers se plaignent de la situation. « Nous avons attendu sans aucune information ! C'est inadmissible », s'insurge Haja Rakoto, l'un des passagers bloqués.

« J'avais prévu de faire une livraison à Ivandry. Cette interruption m'a fait perdre beaucoup de temps », regrette Lalao Andriamampionona. « Si seulement on nous avait prévenus, on aurait pu éviter cette longue attente », ajoute Fanja Rasoarimanga, venue en famille.

Selon Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d'État chargé des Nouvelles villes et de l'Habitat, la suspension est due à un problème de santé d'un conducteur, qui n'a pas pu assurer la prise en charge technique du tronçon concerné. « Nous sommes actuellement en plein recrutement et en formation des futurs techniciens qui travailleront dans les stations de téléphérique », ajoute-t-il.

Pour limiter les désagréments, la liaison Anosy-Soarano est restée exceptionnellement ouverte jusqu'à 19 h hier. La ligne Soarano-Ivandry reprendra ce jour aux horaires habituels, de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h, précise le SENVH.

