Afrique: Football/CHAN 2024 - Les Barea en outsider face au Kenya

Les Barea n'ont plus droit à l'erreur. Face au Kenya, soutenu par tout un stade acquis à sa cause, Madagascar joue son avenir au CHAN 2024. Une défaite serait synonyme d'élimination.

Après un parcours contrasté en phase de poules, les Barea disputent leur quart de finale ce vendredi à 20 heures, heure malgache, face aux Harambee Stars au Centre sportif international Moi, dans la région de Kasarani.

L'équipe malgache, en quête de régularité, devra montrer un tout autre visage. Si elle a parfois fait preuve de caractère en phase de groupe, l'épreuve à élimination directe impose un niveau supérieur. Les joueurs de Romuald Rakotondrabe, sélectionneur national, doivent progresser dans tous les compartiments du jeu. La défense centrale peine à rester organisée face à des attaques rapides, le milieu de terrain perd trop souvent la maîtrise et subit le tempo adverse.

Sur le plan offensif, le constat est sévère : peu de tirs cadrés, des centres imprécis et une efficacité limitée. Pour espérer renverser le Kenya, Madagascar devra se montrer réaliste : fermer les espaces, conserver davantage le ballon, exploiter la vitesse sur les ailes et, surtout, convertir ses rares occasions.

Durant la phase de poules, les Malgaches ont rarement dépassé quatre ou cinq passes consécutives avant de perdre le ballon.

Le Kenya favori

Le Kenya, de son côté, a impressionné. Avec trois victoires et un nul, les Harambee Stars ont terminé en tête du groupe A. Solides défensivement - un seul but encaissé - et efficaces offensivement, ils ont su exploiter leurs temps forts. Leur possession a varié selon les adversaires : 50,1 % contre la RDC, 70,7 % contre l'Angola, 25,3 % contre le Maroc et 41,6 % face à la Zambie, mais toujours avec des buts à la clé. Leur discipline et leur jeu collectif en font des favoris naturels pour ce quart de finale.

La seule certitude pour les Barea reste leur gardien, Toldo. Le portier malgache a multiplié les parades décisives, ses réflexes et sa concentration maintenant son équipe dans le tournoi. Mais jusqu'à quand pourra-t-il tenir si la défense continue de subir ?

À domicile, et porté par un public acquis à sa cause, le Kenya apparaît favori. Aux Malgaches de prouver que leur combativité, leur solidarité et leur esprit d'équipe peuvent déjouer les pronostics.

Pour Nambinina Yvon Randrianarisoa, entraîneur d'Elgeco Plus, qui connaît bien les joueurs malgaches, la clé sera la discipline mentale : « Chaque joueur doit rester concentré jusqu'au bout, surtout dans les dernières minutes. Arohasina Andrianarimanana, alias Dax, devra gérer son émotion. Le sélectionneur doit aligner ceux qui sont prêts à donner le maximum, car dans une phase à élimination directe, soit on gagne, soit on rentre. »