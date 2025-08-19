Madagascar: Adduction d'eau - Cent puits construits à travers le pays

Le déficit chronique en eau tend à s'atténuer dans plusieurs localités. Cent puits ont été construits dans différentes régions. Le centième a été inauguré au Centre de formation et d'appui agricole (CFPA) de Mahitsy, vendredi. « C'est un véritable soulagement pour notre établissement. Notre enseignement repose sur la pratique. L'agriculture, qui nécessite particulièrement de l'eau, ainsi que les jeunes qui vivent ici, sont confrontés à de grandes difficultés d'approvisionnement », témoigne Léa Brigitte Andrianjakarivony, directrice du centre, lors de l'inauguration de cette infrastructure.

Ces infrastructures hydrauliques, installées jusqu'à Ihosy, sont le fruit de la collaboration entre les Rotariens. Le projet, lancé en 2024, se poursuit. « Nous avons réfléchi à la manière de le prolonger, car l'approvisionnement en eau potable est une garantie essentielle pour la santé de la population », souligne Françoise Randriamanga, gouverneure du district 9220 pour la période 2024-2025.

Au-delà de l'amélioration des conditions de vie, l'accès à une eau de qualité constitue aussi un moyen de prévention contre les maladies hydriques, encore fréquentes dans les zones rurales.

Ce programme représente une avancée importante, mais les besoins demeurent considérables. Le taux d'accès à l'eau potable reste faible à Madagascar. En 2024, seulement 55,8 % de la population y avait accès. De nombreuses localités n'en bénéficient toujours pas, et le pays continue de dépendre de ses partenaires pour progresser dans ce domaine vital.