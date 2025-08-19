Madagascar: Adduction d'eau - Cent puits construits à travers le pays

19 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le déficit chronique en eau tend à s'atténuer dans plusieurs localités. Cent puits ont été construits dans différentes régions. Le centième a été inauguré au Centre de formation et d'appui agricole (CFPA) de Mahitsy, vendredi. « C'est un véritable soulagement pour notre établissement. Notre enseignement repose sur la pratique. L'agriculture, qui nécessite particulièrement de l'eau, ainsi que les jeunes qui vivent ici, sont confrontés à de grandes difficultés d'approvisionnement », témoigne Léa Brigitte Andrianjakarivony, directrice du centre, lors de l'inauguration de cette infrastructure.

Ces infrastructures hydrauliques, installées jusqu'à Ihosy, sont le fruit de la collaboration entre les Rotariens. Le projet, lancé en 2024, se poursuit. « Nous avons réfléchi à la manière de le prolonger, car l'approvisionnement en eau potable est une garantie essentielle pour la santé de la population », souligne Françoise Randriamanga, gouverneure du district 9220 pour la période 2024-2025.

Au-delà de l'amélioration des conditions de vie, l'accès à une eau de qualité constitue aussi un moyen de prévention contre les maladies hydriques, encore fréquentes dans les zones rurales.

Ce programme représente une avancée importante, mais les besoins demeurent considérables. Le taux d'accès à l'eau potable reste faible à Madagascar. En 2024, seulement 55,8 % de la population y avait accès. De nombreuses localités n'en bénéficient toujours pas, et le pays continue de dépendre de ses partenaires pour progresser dans ce domaine vital.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.