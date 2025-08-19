Madagascar: Tennis/Portrait - Andry Nantenaina Iarivomanana, la relève d'Antsirabe

À 22 ans, le jeune joueur d'Antsirabe, formé sur le tard mais avec une progression fulgurante, s'impose déjà comme l'un des nouveaux visages du tennis malgache. Demi-finaliste de la 1re série au cours du championnat national à Ankatso, ce week-end, il a confirmé un potentiel prometteur.

Né le 13 février 2003 à Antsirabe, Andry Nantenaina Iarivomanana n'a découvert le tennis qu'en 2017. Encadré d'abord par Fanja Rakotondrabary, il a bénéficié, dès 2021, d'un accompagnement décisif grâce à l'initiative de l'entrepreneur sportif, Tahiry Rahajasolo, en partenariat avec l'ambassade de France, la Maison du sport, Maître Rapool et Nicolas. Ce soutien lui a permis de s'aguerrir durant les tournois gratuits organisés dans la capitale.

Sa progression est impressionnante. Champion de Madagascar en 4e série en 2022, il a enchaîné avec les titres en 3e et 2e séries en 2024. Cette année, il a franchi un nouveau cap en atteignant les demi-finales de la 1re série hommes au championnat national d'Ankatso, face à des adversaires coriaces et plus expérimentés.

Travailleur et déterminé, il incarne aussi la montée en puissance de jeunes talents venus de régions souvent éloignées de la capitale. Avec sa soif d'apprendre et ses résultats, il s'affirme comme une valeur sûre de l'avenir du tennis malgache. « Atteindre les demi-finales en première série est une étape importante pour moi. Cela me motive à travailler encore plus dur pour viser une finale dans les prochaines années », explique Andry Nantenaina Iarivomanana.

Et de conclure : « Le tennis m'a beaucoup appris : la discipline, la persévérance et l'envie de toujours me dépasser. Je veux inspirer les jeunes d'Antsirabe à croire en leurs rêves. »