Madagascar: Portrait - Vazo Lee maître du son à 20 ans

19 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

À seulement 20 ans, Vazo Lee s'impose comme l'un des jeunes musiciens les plus prometteurs de Madagascar. Talent rare, polyvalence assumée et univers musical hybride font de lui une figure montante de la scène nationale.

Musicien précoce, il monte sur scène dès cinq ans lors de jam sessions avec des artistes confirmés. En 2018, il fait ses premiers pas professionnels comme batteur auprès de Silo, puis aux côtés de Doublenn. Très vite, il élargit son champ musical : batterie, basse, claviers, mais aussi ingénierie sonore et création audiovisuelle. Depuis, son parcours est jalonné de collaborations avec des artistes phares tels que Silo, Mashmanjaka, Tovo Andrianandraina, Imiangaly, Hosea Marlyn, Ikalalila, Steph Rambi ou encore Nanie.

Il a foulé de grandes scènes comme le Madajazzcar Festival, le spectacle OAY ! de Silo à la Gare Soarano (2022), ou encore la première partie d'AmbondronA à Analakely (2023). Multi-instrumentiste accompli, il revendique une approche qui transcende les étiquettes : « Jouer de la musique, non du genre musical. »

Du jazz moderne à la synthwave, en passant par le funk et le drum and bass, Vazo Lee explore sans limites. Son projet actuel, Vazo Lee & A No Name, incarne cette quête d'un son hybride, libre et contemporain. Mais sa démarche dépasse la scène. Depuis 2022, il est à l'origine de Mozika an-dalambe, des concerts caritatifs en plein air qui rassemblent artistes et public autour de causes solidaires.

Parallèlement, il multiplie les expériences : Electrauma (avec Kevin Mirija), Doozy, arrangements, mixages, et même réalisation de clips. À court terme, il prépare de nouveaux concerts avec son groupe, des collaborations avec Dimy Nuée, ainsi que la production de morceaux inédits. À seulement 20 ans, son parcours témoigne d'une maturité rare, mêlant passion, exigence et vision.

