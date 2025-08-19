Madagascar: Toamasina - Un ressortissant français porté disparu

Un ressortissant français âgé de 42 ans est porté disparu depuis la semaine dernière, après s'être jeté à l'eau sous le pont d'Analamalotra, dans la commune rurale d'Antetezambaro, du district de Toamasina II. Les recherches sont en cours.

Selon les informations recueillies auprès de la gendarmerie, l'homme, qui résidait à Toamasina, serait arrivé sur les lieux à moto, le mercredi 14 août vers 10 heures, au niveau du point d'extraction de sable situé sous le pont d'Analamalotra.

Après avoir garé son deux-roues, une motocross 150 cm³ de marque New Mada, et déposé ses effets personnels, il se serait assis au bord de l'eau pour fumer une cigarette, avant de plonger dans le fleuve en direction de l'Est.

Un ouvrier présent sur place l'aurait interrogé sur sa destination. Le Français aurait simplement répondu : « Je vais vers la mer. » Depuis, il n'a plus donné signe de vie.

Sa moto, ses papiers d'identité (passeport, carte nationale), un petit sac noir contenant divers documents, une clé de maison et un chargeur de téléphone ont été retrouvés sur place. Aucun téléphone portable ni argent n'a été découvert.