Madagascar: Musique - Ckycky séduit les jeunes avec son Afro

Ckycky, de son vrai nom Fitahiana Francky Léonard Nariniaina, s'impose peu à peu comme l'une des révélations de la scène musicale malgache. Depuis 2023, Ckycky ne cesse de séduire les organisateurs de spectacles, aussi bien à Antananarivo, en province qu'au-delà des frontières. Samedi dernier, il a enflammé la scène du Star Tour Mahajanga, avant de s'envoler pour Mayotte où il se produit ce jour.

Originaire de Vangaindrano et ayant grandi à Morondava, ce jeune talent puise son inspiration dans la richesse culturelle et linguistique du pays. Révélé au grand public en 2022 grâce au titre « Anao rô tiako », largement relayé sur TikTok, puis confirmé avec « Lesambilo » la même année, Ckycky s'est rapidement imposé comme l'un des visages de la nouvelle génération musicale. Son style, qu'il qualifie d'Afro malgache, fusionne les sonorités africaines modernes avec des influences locales, qu'il enrichit des multiples dialectes qu'il maîtrise.

Passionné de musique depuis l'enfance, bercé par une famille où les notes résonnent naturellement, ses parents et son frère étant également musiciens. Fan assumé de Ceasar, il écrivait déjà ses premières chansons dans ses carnets avant d'oser franchir le pas de la scène. Avec son énergie, sa créativité et sa volonté d'ancrer sa musique dans l'identité malgache tout en s'ouvrant au monde, Ckycky s'affirme aujourd'hui comme une véritable étoile montante de la scène musicale.