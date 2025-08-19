Madagascar: ANDREFAN'AMBOHIJANAHARY - Un motard se tue contre un poteau électrique

Roulant à tombeau ouvert au guidon de son scooter, un jeune chef de famille s'est écrasé contre un poteau électrique. Les circonstances de l'accident sont tragiques.

Un dramatique accident de la circulation a coûté la vie à un jeune père de famille avant-hier sur la ligne droite reliant Paraky à Andrefan'Ambohijanahary. Au guidon de son scooter lancé à vive allure, l'homme a violemment percuté un poteau électrique, trouvant la mort sur le coup.

Selon les premiers éléments recueillis auprès de la Gendarmerie nationale, l'excès de vitesse serait la cause principale de ce drame, aucun autre facteur extérieur n'ayant été relevé.

L'impact a été d'une rare violence. Le deux-roues, réduit en un amas de ferraille méconnaissable, s'est littéralement disloqué sous la force du choc. Les plastiques du carénage ont volé en éclats, et même la partie avant de la structure métallique a subi des dommages visibles. Le scootériste, projeté de plein fouet, a subi de multiples fractures. La scène, ensanglantée et d'une grande brutalité, a profondément marqué les premiers témoins.

Immédiatement alertés, les secouristes se sont rendus sur place, mais ils n'ont pu que constater le décès du motard. La dépouille a été transférée à la morgue du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, pour les formalités médicales et administratives. Les forces de l'ordre, quant à elles, ont procédé à la sécurisation du périmètre. La circulation a été temporairement régulée afin d'éviter tout autre accident.

Zone dangereuse

Les enquêteurs de la brigade des accidents auprès du commissariat central d'Antananarivo se sont également déplacés pour dresser le constat et ouvrir une enquête. Leur mission sera de confirmer les circonstances exactes du drame, bien que la vitesse excessive soit déjà retenue comme explication plausible.

Ce nouvel accident relance le débat sur la sécurité routière dans cette zone réputée dangereuse en raison de sa longue ligne droite propice aux excès de vitesse. Les autorités appellent une nouvelle fois les conducteurs à la prudence et au respect des limitations. La perte soudaine de ce jeune chef de famille, arraché à la vie dans des conditions aussi violentes, rappelle tragiquement que l'inconscience au guidon peut avoir des conséquences irréversibles.