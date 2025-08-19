Afrique: Paludisme - Un traitement chez les nouveau-nés et les nourrissons approuvé par Africa CDC (communiqué)

Dakar — Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC, en anglais) a annoncé l'approbation de la mise au point d'un traitement du paludisme chez les nouveau-nés en Afrique, a-t-on appris de cette organisation.

"Pour la première fois, un traitement contre le paludisme a été approuvé pour les nouveau-nés et nourrissons de moins de cinq kilogrammes, comblant ainsi une lacune critique dans les soins destinés aux plus jeunes d'Afrique", s'est félicité Africa CDC dans un communiqué de presse parvenu lundi à l'APS.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies dit saluer "cette avancée" comme une étape essentielle pour protéger les plus vulnérables.

"Huit États membres - Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, Tanzanie et Ouganda ont joué un rôle déterminant dans les essais cliniques", lit-on dans le communiqué, lequel souligne "le leadership croissant de l'Afrique en matière d'innovation en santé".

Le document précise que jusqu'à présent, "aucun traitement approuvé n'existait pour les nourrissons de moins de cinq kilogrammes, qui recevaient des adaptations risquées de médicaments destinés aux enfants plus âgés".

D'après Africa CDC, cette nouvelle formulation, soluble dans le lait maternel et au goût sucré, offre une option sûre, efficace et adaptée aux nourrissons.

Cette formulation d'artéméther-luméfantrine est développée dans le cadre du consortium PAMAfrica par la firme phramaceutique suisse Novartis et Medicines for Malaria Venture (MMV), et validée par les autorités suisses, avec des approbations rapides attendues dans les pays participants.

Selon l'Organisation des Nations Unies (ONU), les enfants de moins de cinq ans représentaient près de 76 % des décès dus au paludisme en Afrique en 2023, avec 263 millions de cas de paludisme recensés pour 597 000 décès dans 83 pays.

Elle précise que 94 % des cas de paludisme (246 millions) et 95 % des décès dus à la maladie (569 000) ont été enregistrés en Afrique.