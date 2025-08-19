Sénégal: A Thiaroye-sur-mer, la vie reprend après les inondations des dernières fortes pluies

Thiaroye — La vie a repris son cours normal à Thiaroye-sur-mer, lundi, suite aux inondations occasionnées par les dernières pluies enregistrées dans cette commune de la grande banlieue dakaroise ces dernières 48 heures.

Le train de vie des habitants et les activités commerciales ont repris, au grand bonheur des populations pressées de se sortir le plus vite de l'étreinte de l'envahissement des eaux pluviales.

Certains habitants vaquent tranquillement à leurs occupations, d'autres tentent de se débarrasser des gravats et ordures empilés par les eaux dans les rues des quartiers.

L'ampleur des inondations occasionnées samedi dernier dans cette commune dakaroise par les fortes pluies, avait entrainé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à descendre dans cette commune, pour s'enquérir de la situation in visu, avant d'annoncer des mesures qui permettraient de venir à bout définitivement des inondations récurrentes dans cette collectivité territoriale du département de Pikine.

"Nous avons connu beaucoup de problèmes suite aux fortes pluies. Personne ne pouvait sortir de chez lui. Mais aujourd'hui, je viens de faire le tour. Je suis entré dans le cimetière pour évaluer, mais je peux dire que nous sommes très fiers des efforts consentis par le président de la République et son gouvernement. Toutes les activités ont bien repris", se réjouit Issa Diop.

Le délégué du quartier Santhiaba, qui polarise le cimetière de Thiaroye-sur-mer, s'entretenait avec des journalistes, lors d'une visite de presse organisée par l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (ONAS).

"Nous sommes très satisfaits des actions de l'Etat après les fortes pluies. Le président de la République était là. Je le lui ai dit que depuis le président Léopold Sédar Senghor, à ce jour, qu'il (Diomaye Faye) était le premier et seul président de la République à descendre dans mon quartier pour apporter soutien, compassion et réconfort aux populations dans de pareilles circonstances", a indiqué le délégué de quartier.

Les motopompes ont réussi à faire évacuer les eaux de pluies qui avaient pris possession des rues des quartiers de Tharoye-sur-mer où la vie a repris son cours normal

Lors de sa visite à Thiaroye-sur-mer, le chef de l'Etat avait indiqué qu"'au-delà des mesures d'atténuation, qui sont en train d'être déroulées à court terme", les pouvoirs publics comptent mettre en oeuvre "des mesures structurelles" devant consister à restructurer les quartiers dont les habitations ne disposent pas de système d'assainissement pour faire évacuer les eaux de pluies ou les eaux domestiques.

"Le président nous a soulagé. Juste après sa visite, toutes les dispositions ont été prises, les sapeurs-pompiers ont passé la nuit ici pour évacuer les eaux. Aujourd'hui, tout est revenu à la normale", a avancé Issa Diop.

Le chef de l'Etat est venu voir "la situation, il l'a diagnostiquée, il a compris, c'est clair qu'il trouvera les solutions", insiste M. Diop, avant d'ajouter : "Nous lui accordons toute notre confiance".

Les activités commerciales, en pause forcée depuis vendredi dernier, en raison des intempéries, ont repris. Partout dans les quartiers de cette commune de la banlieue, les boutiques, salles de coiffure et autres ateliers de couture ont ouvert après l'évacuation des eaux.

Après les inondations qui ont mis un coup d'arrêt à ses activités, Alpha Diallo, vendeur de cvharbon de bois, a rouvert son entrepôt

"Ce lundi matin, j'ai ouvert et les clients viennent comme d'habitude. L'eau est partie, nous sommes revenus travailler", explique Alpha Diallo, un vendeur de charbon de bois dont le kiosque est collé au cimetière du quartier Santhiaba, fortement impacté par les inondations.

"Vendredi et samedi, nous avions de sérieux problèmes. Personne n'arrivait à travailler, l'eau était partout. Avec les fortes pluies, le manque de routes praticables et d'infrastructures de drainage rapide des eaux, on avait fermé boutique", ajoute-t-il.

Alpha Diallo en profite pour préconiser une meilleure stratégie pour lutter contre les inondations. Il faut, selon lui, maintenir le système de pompage des eaux et l'accentuer en permanence.

Fatou Niasse, une mère de famille résidant à quelque 300 mètres du cimetière de Santhiaba, a déclaré que grâce à l'intervention rapide des autorités, les eaux ont été vidées de la zone pour soulager les populations.

"Avec le canal et l'intervention des sapeurs-pompiers, le système de pompage a bien fonctionné. L'eau de pluie a été drainée vers la mer, non loin. Depuis vendredi, tout était aux arrêts ici. Pour éviter de telles circonstances, nous sollicitons le renforcement des moyens de pompage, plus de canaux d'évacuation des eaux", dit-elle.

Fatou Niasse espère qu'avec la descente du président de la République dans sa commune et les décisions qu'il y a annoncées, l'Etat arrivera à bout de ces problèmes d'inondations.

L'urbaniste-planificateur prône la restructuration de la commune de Thiaroye-sur-mer

De nombreux acteurs dont des experts et officiels descendus sur le terrain à Thiaroye-sur-mer y vont aussi de leurs solutions, en préconisant par exemple la restructuration de cette commune pour arriver à dépasser ces soucis d'inondations.

La restructuration de Thiaroye-sur-mer est "l'ultime solution" pour permettre à cette commune du département de Pikine d'en finir avec les inondations, estime Djibril Badiane, urbaniste-planificateur et directeur des programmes à l'ONG International Budget Partenership (IBP Sénégal).

"La question de la restructuration, nous l'avons toujours proposée comme solution. C'est la solution ultime qu'il faut mettre en place parce que chaque année, nous vivons ces problèmes d'inondations", dit-il.

L'expert en urbanisation et planification s'entretenait avec des journalistes après la visite du président de la République, à Thiaroye-sur-mer, samedi après-midi.

Bassirou Diomaye Faye était venu marquer sa solidarité et son soutien aux populations de cette commune touchée par les inondations suite aux dernières pluies tombées sur la région de Dakar.

"Je pense fondamentalement que la solution contre les inondations à Thiaroye-sur-mer passe par une restructuration. Certes ça demande du temps, c'est également coûteux, mais je pense qu'avec une bonne coopération avec les partenaires techniques et financiers, l'implication communautaire, les collectivités territoriales peuvent réussir une telle opération", a-t-il souligné.

Blaise Faye, Directeur de l'exploitation et de la maintenance de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), en visite ce lundi à Thiaroye-sur-mer"Présentement, nous constatons qu'il n'y a plus d'eau sept heures après les interventions des équipes de l'ONAS [Office national de l'assainissement du Sénégal] et de la BNSP [Brigade nationale des sapeurs-pompiers]. Nous avons augmenté les capacités de pompage face à l'intensité des pluies", a fait constater Blaise Faye, directeur de l'exploitation et de la maintenance à l'ONAS.

Il a assuré que l'ONAS va non seulement maintenir sur place son système de pompage et d'évacuation des eaux, mais surtout le renforcer pour mieux anticiper.

"D'ici à 72 heures au maximum, je mettrai en appoint une pompe de capacité supérieure à celle actuellement sur place d'une puissance de 500 m3 à l'heure pour au moins éviter de retomber sur la situation passée, et nous ne nous arrêterons pas là", a assuré Blaise Faye.