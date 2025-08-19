Sénégal: Touba - Des solutions structurelles envisagées contre les débordements récurrents des bassins de Darou Rahmane et de Pofdy

18 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Amadou Salmone Fall, a annoncé, lundi, la mise en œuvre de solutions structurelles visant à régler définitivement la récurrence des débordements des bassins de Darou Rahmane et Pofdy, dans la commune de Touba.

"L'objectif du gouvernement est de trouver une solution définitive à ce problème récurrent", a-t-il expliqué, en réaffirmant l'engagement de l'Etat à entreprendre les travaux nécessaires pour une solution durable aux débordements fréquents.

Les fortes précipitations enregistrées la semaine dernière à Touba, ont de nouveau entrainé un débordement des bassins de rétention d'eaux pluviales de Darou Rahmane et Pofdy.

Cette situation a occasionné d'importants dégâts dont la casse de la conduite principale de distribution d'eau potable de la station de Sadio, qui alimente les habitants de Mbacké, ainsi que la destruction de plusieurs périmètres agricoles.

"L'Etat est engagé à trouver des solutions définitives à ce problème", a-t-il réitéré, affirmant que tous les moyens seront mobilisés pour venir à bout de cette situation.

Amadou Salmone Fall était à la tête d'une délégation du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement venu à Touba s'enquérir de la situation des communautés impactées par les débordements des bassins de Darou Rahmane et Pofdy, "pour leur apporter le soutien et la compassion de l'Etat".

Il a annoncé, dans cette optique, la mise en place d'une commission de recensement et d'évaluation chargée d'identifier les familles impactées par ces débordements pour leur indemnisation.

Des officiels du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ainsi que des autorités administratives et élus territoriaux ont participé à cette mission de terrain.

