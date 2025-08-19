Sénégal: Saint-Louis - Le gouverneur souligne le rôle 'extrêmement important' du secteur de la pêche

Saint-Louis — Le gouverneur de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, a souligné, lundi, lors de l'ouverture d'une session de formation sur la sécurité maritime de la pêche artisanale, le rôle "extrêmement important" du secteur de la pêche, en termes de revenus et de ressources, pour la région.

"Saint-Louis est une région où le secteur de la pêche joue un rôle extrêmement important en termes de revenus, de ressources mais surtout d'énergie mobilisée", a-t-il déclaré.

Venu présider l'ouverture d'une session de formation organisée par l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM) à l'intention des capitaines d'embarcation de la région de Saint-Louis, il a salué l'initiative.

Ouverte lundi, cette session de formation qui prend fin vendredi, a pour objectif de favoriser une meilleure prise en charge des questions de sécurité maritime dans le secteur de la pêche artisanale, renseigne une note transmise à l'APS.

Elle vise également à former les acteurs de la pêche et à réaffirmer l'engagement des autorités gouvernementales à accompagner et encourager la modernisation de secteur d'activités économiques, sous l'impulsion du président de la République.

Le chef de l'exécutif régional a par ailleurs relevé les difficultés que rencontrent les pêcheurs dans leurs activités.

"Nous savons que nos pêcheurs sont confrontés de temps en temps à des incidents et parfois même à des accidents qui découleraient d'un manque d'information et d'initiation à la sécurité maritime", a fait remarquer Al Hassan Sall.