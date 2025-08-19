Sénégal: Matam - Mise en place du comité local de suivi de la formation école-entreprise

Matam — Le comité local de suivi de la formation professionnelle école-entreprise de Matam (nord) a été mis en place, lundi, en vue de "renforcer la synergie des acteurs du processus".

Cette structure va également permettre d'asseoir un espace de dialogue entre les parties prenantes pour identifier les besoins en formation.

"Nous venons de mettre en place le comité local de suivi de la formation école-entreprise de Matam pour permettre aux acteurs, dont l'Inspection d'académie, d'asseoir un espace de dialogue afin d'identifier les besoins en formation et les potentiels qui existent dans la région de Matam", a dit Fatou Seck Kébé, responsable des antennes du programme de formation école-entreprise (PF2E).

Intervenant au cours d'un atelier de lancement du comité local de suivi, elle a précisé que "les formations seront déroulées au niveau des entreprises et des établissements ou centres ressources".

Elle a également souligné que l'apprenant sera accompagné durant toute sa formation et jusqu'à son insertion socio-professionnelle, ajoutant qu'il "faut une implication effective et efficace des entreprises au niveau local".

L'installation de ce comité de suivi va aussi permettre d'identifier et d'élaborer, à travers une feuille de route, l'ensemble des activités qui seront déroulées au niveau de la région de Matam, selon Fatou Seck Kébé.

"Des métiers porteurs seront aussi identifiés, de même que des stratégies pour l'appui à l'insertion afin de voir de manière inclusive comment régler le problème de l'employabilité des jeunes. L'enrôlement dépend de la commande annuelle de la tutelle", a-t-elle expliqué.

L'inspecteur d'académie de Matam Mamoudou Oumar Guèye.

De son côté, l'inspecteur d'académie de Matam a fait savoir que le comité mis en place "va mettre en synergie tous les acteurs qui interviennent dans le secteur éducatif pour la mise en oeuvre de ce programme de formation".

"C'est un programme indispensable, car il se pose avec acuité le problème de l'employabilité des jeunes dans le pays. La particularité de ce programme reste son mode dual, c'est à dire que l'apprenant va passer un temps au niveau du centre et un moment au sein de l'entreprise", a signalé Mamoudou Oumar Guèye.