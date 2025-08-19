Sénégal: Le rappeur Thiat sort un single dénommé 'Porozé Bi'

Dakar — Le rappeur sénégalais Cyrill Oumar Touré du groupe Keur Gui, plus connu sous son nom d'artiste de Thiat, vient de dévoiler un nouveau single intitulé "Porozé Bi" (Le projet en wolof), un tube portant sur la gestion des tenants actuels du pouvoir.

Le morceau diffusé sur Youtube, dimanche, revient sur la gestion du pouvoir par le président Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko et le parti Pastef qui les a portés au pouvoir à l'issue de la présidentielle de mars 2024.

L'artiste s'interroge également sur la suite à donner à certaines des promesses faites par les nouvelles autorités avant d'arriver au pouvoir, évoquant notamment celle portant sur la question des appels à candidatures pour certaines hautes fonctions.

Le nouveau coordinateur du mouvement Y'en a marre fait part de son insatisfaction relative à la gouvernance du nouveau pouvoir, s'impatiente aussi pour les ruptures attendues et la concrétisation de la baisse du train de vie de l'Etat.

L'artiste joint au téléphone par l'APS annonce préparer un clip pour le morceau et une communication à ce sujet.