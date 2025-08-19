Sénégal: Le rappeur Thiat sort un single dénommé 'Porozé Bi'

18 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le rappeur sénégalais Cyrill Oumar Touré du groupe Keur Gui, plus connu sous son nom d'artiste de Thiat, vient de dévoiler un nouveau single intitulé "Porozé Bi" (Le projet en wolof), un tube portant sur la gestion des tenants actuels du pouvoir.

Le morceau diffusé sur Youtube, dimanche, revient sur la gestion du pouvoir par le président Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko et le parti Pastef qui les a portés au pouvoir à l'issue de la présidentielle de mars 2024.

L'artiste s'interroge également sur la suite à donner à certaines des promesses faites par les nouvelles autorités avant d'arriver au pouvoir, évoquant notamment celle portant sur la question des appels à candidatures pour certaines hautes fonctions.

Le nouveau coordinateur du mouvement Y'en a marre fait part de son insatisfaction relative à la gouvernance du nouveau pouvoir, s'impatiente aussi pour les ruptures attendues et la concrétisation de la baisse du train de vie de l'Etat.

L'artiste joint au téléphone par l'APS annonce préparer un clip pour le morceau et une communication à ce sujet.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.