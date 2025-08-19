Sénégal: BRVM - Le titre Bernabé du pays réalise la meilleure performance du marché des actions ce lundi 18 août 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 18 août 2025, le titre Bernabé Côte d'Ivoire, qui opère dans la distribution des produits de quincaillerie, a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de 7,07%.

Le cours de cette valeur est passé de 1 555 FCFA le 14 août 2025 à 1 665 FCFA ce 18 août 2025, soit une augmentation de 110 FCFA, en valeur absolue. Au 31 décembre 2024, le résultat net de la société Bernabé Côte d'Ivoire avait connu une baisse de 28,267 millions à 7,313 millions de FCFA contre 35,580 millions de FCFA au 31 décembre 2023. La société avait par ailleurs annoncé une augmentation de 121% de ce résultat net au premier trimestre 2025, ressortant bénéficiaire de 16,147 millions de FCFA contre un déficit de 76,180 millions de FCFA au 31 mars 2024.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée logiquement par Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,07% à 1 665 FCFA), suivie respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (6,90% à 620FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,25 % à 595 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (plus 3,81% à 1 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 995 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,37% à 1 585 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 3,68% à 1 700 FCFA), Société de Caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (moins 3,16% à 7 500 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,25% à 1 305 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 834,104 millions de FCFA contre 620,979 millions de FCFA le 14 août 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 40,509 milliards, passant de 12 136,357 milliards FCFA la veille à 12 176,866 milliards de FCFA ce 18 août 2025. Quant à celle du marché obligataire, elle a connu une baisse de 6,058 milliards, se situant à 10 469,523 milliards de FCFA contre 10 497,762 milliards de FCFA le jeudi 14 août 2025.

Les indices sont tous en vert. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,33% à 315,82 points contre 314,77 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,45% à 153,37 points contre 152,69 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a connu une progression de 0,83% à 130,83 points contre 129,75 points la veille.