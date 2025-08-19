Burkina Faso: La dépouille de l'influenceur Alino Faso rapatriée à Ouagadougou

Au Burkina Faso, la dépouille de l'influenceur Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso, est arrivée à Ouagadougou ce lundi 18 août dans l'après-midi par avion. Des milliers de personnes sont sorties dans les rues pour l'accueil du cercueil recouvert du drapeau national. De l'aéroport international de Ouagadougou, le cortège s'est dirigé vers le centre hospitalier universitaire de Bogodogo où les premiers actes médico-légaux devaient être pratiqués.

Ce lundi 18 août, à Ouagadougou, au Burkina Faso, Plusieurs membres du gouvernement, le président du tribunal de grande instance de Ouaga 1, des influenceurs et des artistes étaient présents, à l'arrivée du cercueil, recouvert du drapeau national et encadré par la femme et les enfants de l'influenceur burkinabé défunt, Alain Christophe Traoré.

Comme tout le monde, Raïssa Compaoré est venue avant tout pour soutenir la famille d'Alino Faso. « C'est un moment très triste, mais nous tenons à être là pour soutenir la famille. Nous sommes tous indignés après ce qui s'est passé. Et témoigner également de notre engagement auprès de nos gouvernants qui se battent pour que la vérité soit faite. Vraiment, c'est un cri du coeur de tous ceux qui sont là aujourd'hui : aidez-nous à savoir ce qui s'est passé ».

« Justice pour Alino Faso », pouvait-on lire sur des pancartes. Seydou Traoré, un ami d'Alino Faso se tient aux côtés de l'avocat Paul Kéré. Tous deux attendent beaucoup des premières conclusions de l'enquête qui a été ouverte par la justice burkinabè. « Nous avons beaucoup de doutes par rapport aux circonstances tragiques de sa mort. À partir du moment où on a pu obtenir le rapatriement du corps, le gouvernement va sûrement faire une autopsie pour pouvoir quand même éclairer déjà l'opinion nationale sur les circonstances et les raisons qui ont prévalu à son décès ».

Le cercueil a ensuite été conduit sous bonne escorte au centre hospitalier universitaire de Bogodogo, où la dépouille d'Alino Faso doit faire l'objet d'une autopsie.