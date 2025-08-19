Afrique Australe: Mansouri réaffirme l'engagement de l'Algérie à soutenir les efforts de la SADC

ALGER — La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Selma Bakhta Mansouri, a réitéré dimanche l'engagement de l'Algérie à soutenir les efforts de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) visant à renforcer l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique.

Dans une allocution prononcée au siège de l'ambassade de Madagascar à Alger, à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de la création de la Communauté, la secrétaire d'Etat a indiqué que "la SADC est devenue aujourd'hui un modèle d'intégration régionale grâce à des projets transfrontaliers ambitieux dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, des transports et de l'industrialisation", ajoutant que ces initiatives "renforcent les chaînes de valeur régionales et confortent, également, la position de l'Afrique sur les marchés mondiaux, ce qui renforce la croissance durable et la résilience économique".

Selon Mme Mansouri "l'intérêt porté à la compétitivité, à la diversité et à l'innovation intervient à un moment très important d'autant que notre continent cherche à se repositionner dans une économie mondiale marquée par une mutation effrénée", soulignant que l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) "demeure notre référence commune", étant le plan stratégique adopté pour un continent uni, prospère et pacifique.

Elle a également rappelé que l'Algérie accueillerait la Foire commerciale intra-africaine (IATF), du 4 au 10 septembre prochain, un "événement exceptionnel qui constituera une plateforme sans précédent pour les entreprises africaines, les innovateurs, les jeunes et les femmes entrepreneures afin d'explorer les opportunités, de renforcer les partenariats et d'accélérer l'avancement vers un marché africain véritablement unifié".

Par ailleurs, la diplomate a salué la présidence par le Zimbabwe de la SADC à Alger l'année dernière, une présidence qui a été marquée par "une vision claire outre l'engagement et le dévouement", réitérant l'engagement de l'Algérie à soutenir les efforts de la SADC pour la consolidation de l'intégration régionale et de la transformation économique en Afrique.

Dans un message lu par l'ambassadeur du Zimbabwe en Algérie, Vusumuzi Ntonga au nom de la SADC, le diplomate a fait savoir que la célébration du 45e anniversaire de la création de la Communauté régionale avaient pour thème "Promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente", un slogan qui "traduit notre ferme détermination à ériger la région de l'Afrique australe en puissance économique compétitive et intégrée à travers l'industrialisation, l'innovation technologique, la valorisation du capital humain et la transformation agricole durable".

De son côté, la Chargée d'affaires au près de l'ambassade de Madagascar à Alger, Jeannie Rafalimanana, dont le pays préside la SADC cette année, a mis en avant "l'importance de la solidarité et de la responsabilité partagée de la Communauté quant à la promotion de l'industrialisation et de la transition énergétique pour atteindre une communauté de développement résiliente et ériger, ainsi, l'Afrique australe en puissance économique compétitive et intégrée".

La cérémonie de célébration s'est déroulée en présence des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie.