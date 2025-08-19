Algérie: Recensement économique du produit national - M. Zitouni préside une réunion consacrée à la présentation de l'audit des données

ALGER — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, M. Tayeb Zitouni, a présidé, lundi, une réunion consacrée à la présentation de l'audit des données du Recensement économique du produit national, qui vise à garantir l'exactitude et la fiabilité des données économiques, indique un communiqué du ministère.

Lors de la réunion, le ministre a précisé que la phase d'analyse des résultats du Recensement économique pour déterminer les estimations réelles des besoins du marché national et mettre en évidence les points à améliorer, sera lancée dès l'achèvement de l'audit.

Le Recensement économique du produit national est un outil essentiel pour promouvoir la production locale en appuyant la vision prospective visant à renforcer les capacités de l'économie nationale, a-t-il ajouté.