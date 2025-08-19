Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 août 2025

revue de presse

Sénégal : Le « Pakistan Rice Road Show » 2025 attendu à Dakar en Septembre

Dakar accueillera, le 1er et 2 Septembre 2025, une étape majeure du « Pakistan Rice Road Show », une tournée internationale initiée par le gouvernement pakistanais afin de consolider ses liens commerciaux avec l’Afrique de l’Ouest, notamment sur la filière rizicole, a-t-on appris ce 18 août par l’ambassadrice du Pakistan au Sénégal, Mme Saima Sayed.

La délégation, composée de 28 entreprises pakistanaises spécialisées dans l’exportation de riz de premier plan, sera conduite par le Directeur général (Agro) de l’Autorité pakistanaise de développement du commerce (TDAP). (Source : allAfrica )

Le Burkina expulse la Coordonnatrice de l’ONU

Le gouvernement burkinabé reproche au Système des Nations Unies d’avoir fait un rapport « mensonger » sur la situation des enfants, et expulse du pays la Coordinatrice résidente.

Le gouvernement burkinabè a déclaré « persona non grata » la Coordinatrice résidente du Système des Nations Unies et Coordinatrice humanitaire au Burkina Faso, Carol Bernardine Flore-Smereczniak, l’accusant d’avoir coprésidé l’élaboration d’un rapport jugé « mensonger » sur la situation des enfants dans le pays.

L’annonce a été faite lundi par le porte-parole du gouvernement, Gilbert Ouédraogo, à travers un communiqué lu à la télévision nationale. Selon les autorités, le rapport intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso » aurait été produit « sans sources objectives, ni preuves, ni justificatifs » et véhiculerait « de graves informations mensongères ». (Source : Apanews)

Tanzanie : Le procès du principal opposant Tundu Lissu est renvoyé dès son ouverture

En Tanzanie, le procès tant attendu de l'opposant Tundu Lissu s'est ouvert lundi à Dar es Salaam, pour être aussitôt renvoyé devant la Haute Cour, seule compétente à juger son dossier pour trahison. Une audience marquée par une décision controversée : l'interdiction de toute diffusion en direct, ce qui alimente les critiques de l'opposition. D'autant que, dans une autre affaire, le parti Chadema a vu ses activités suspendues et ses biens gelés par la justice. Un tour de vis supplémentaire à deux mois de la présidentielle. ( Source : RFI )

Bénin : Un bus de voyageurs chute dans le fleuve Ouémé, un mort et 44 personnes disparues

Un drame de la route au Bénin. Au moins une personne est morte et 44 autres sont portées disparues dans le centre du pays après la chute d'un bus de voyageurs dans le fleuve Ouémé, dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le ministère de l'Intérieur béninois. L'accident a eu lieu sur la Route nationale inter-États n°2 qui traverse tout le Bénin, de sa capitale économique Cotonou (sud) à Malanville, ville frontalière avec le Niger, au nord. ( Source : Tv5monde )

Togo : Une ex-ministre exige la démission de Faure Gnassingbé

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’ancienne ministre togolaise des armées, Marguerite Essozimna Gnakade, critique les errements du régime et réclame la démission du président du Conseil. "Nous avons besoin d'un Togo nouveau, d'un pays libre, juste, réconcilié et tourné vers l'avenir".

Marguerite Essozimna Gnakade ne va pas avec le dos de la cuillère dans sa vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. L'ancienne ministre de la Défense n'a pas porté de gants en dressant le bilan qu'elle juge négatif de la gestion du pays parFaure Gnassingbé et plaide pour la mise en place d'une transition. ( Source : Deutsche Welle )

AfroBasket - Le Mali accède aux quarts de finale pour la première fois en dix ans

Le Mali avait atteint les quarts de finale de l'AfroBasket pour la dernière fois en 2015 en Tunisie. Lundi, le Mali a résisté à une équipe guinéenne déterminée lors d'un match de classement pour les quarts de finale de l'AfroBasket 2025 au Pavilhao Multiusos de Luanda.

Après avoir terminé 1-2 dans la phase de groupes, ce qui avait soulevé des questions sur la capacité du Mali à rester dans la course, les Maliens ont fait forte impression en battant la Guinée 70-67. Le double-double d'Aliou Diarra (15 points et 12 rebonds) a été crucial pour le Mali. ( Source : Fiba.basketball )

Au Tchad, un fils du fondateur de Boko Haram arrêté

Soupçonné de diriger une cellule djihadiste, Muslim Mohammed Yusuf, plus jeune fils de Mohammed Yusuf qui a fondé Boko Haram, aurait été arrêté avec d’autres djihadistes.

Un fils du fondateur de Boko Haram a été arrêté avec cinq complices présumés au Tchad, où il était soupçonné de diriger une cellule djihadiste, ont indiqué à l’Agence France-Presse un ancien membre du groupe nigérian et une source au sein des services nigérians de renseignement. ( Source : Lemonde Afrique )

Congo-Kinshasa : Gouvernement Suminwa II - Six mois pour convaincre les Congolais

Pas de répit pour la nouvelle équipe gouvernementale. Fraîchement nommés, les membres du gouvernement Suminwa II sont d'ores et déjà appelés à faire leurs preuves.

Lors du tout premier conseil des ministres tenu le 15 août à Kinshasa, le ton a été donné : rigueur, efficacité et redevabilité. Profitant de cette première réunion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fixé le cap et les attentes. ( Source : Les Dépêches de Brazzaville )

Kenya : Le marché de vinyles estimé à 3,4 milliards de dollars d'ici à 2032

La résurgence des disques vinyles ces dernières années lui présage de beaux jours. Les analystes de Research and Markets prédisent une valeur mondiale des marchés du vinyle, à 3,4 milliards de dollars d'ici à 2032.

Un chiffre sans surprise pour James Rugami, propriétaire d’un magasin de vinyles au marché Kenyatta de Nairobi depuis des décennies.

"Quand les cassettes sont apparues et que les fabricants ont commencé à produire des platines à deux disques pour doubler la cassette, c’était la descente aux enfers pour les musiciens. Avec les disques vinyles, on est sûr d'avoir affaire à du vrai, c'est pourquoi j'ai décidé de m'en tenir là. Je n'ai pas opté pour les cassettes, encore moins pour les CD et je suis resté dans le vinyle", explique-t-il. (Source Africanews)

Tunisie - Libye : Un partenariat stratégique pour la paix, la sécurité et le développement

Le président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli hier, 18 août, à l’aéroport international de Tunis-Carthage, Son Excellence Mohamed Younes Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, qui a effectué une visite de travail en Tunisie.

Les deux Présidents ont salué les drapeaux aux sons des hymnes nationaux des deux pays, avant de passer en revue une garde d’honneur composée des trois armées qui leur ont rendu les honneurs. Au palais de Carthage, le Chef de l’État a eu un entretien avec le président du Conseil présidentiel libyen. ( Source : LaPresse )